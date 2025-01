Barcelona besiegte Real Madrid erneut: 5:2 im Supercup-Finale

HQ

Ein weiterer Clásico, den Barcelona in dieser Saison gewonnen hat, und dieses Mal mit einem Titel. Der erste Titel für Barça in der Ära Hansi Flick und der erste für Jungstar Lamine Yamal, der gestern Abend in Dschidda im Supercup-Finale den ersten von einem 5:2-Sieg gegen Real Madrid erzielte.

Die Erwartungen an dieses Spiel waren hoch, und Real Madrid hoffte auf eine Revanche für die 0:4-Niederlage im Oktober im Bernabéu. Doch trotz eines frühen Tores von Kylian Mbappé wurde das Spiel zu einem Albtraum. Barcelona nutzte die defensive Schwäche und die mangelnde Präzision von Real Madrid aus und kassierte in dreißig Minuten vier Tore: Yamal, Lewandowski, Balde und zwei Tore von Raphinha.

Nicht einmal mit einem weiteren Spieler spielte, nachdem Barcelonas Torhüter Wojciech Szczęsny nach einem Tritt gegen Mbappé mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, konnte Madrid in den letzten 30 Minuten des Spiels zu viele Gelegenheiten machen. Auf diese Weise verpasst Madrid den Traum vom "septeten" (alle sieben Titel, die in dieser Saison auf dem Spiel stehen) und Barcelona gewinnt seinen 15. Supercup, den ersten Titel nach 125 Jahren.