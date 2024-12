Wie würden die Champions-League-Paarungen aussehen und wer würde ausscheiden, wenn die Ligaphase heute enden würde?

HQ

Champions League ist für das Jahr abgelaufen. Nach der sechsten Spielwoche gibt es eine lange Winterpause für die UEFA-Wettbewerbe, bevor es Ende Januar für das siebte und achte Spiel der Woche geht, das am 21. und 22. Januar sowie vom 28. bis 29. Januar ausgetragen wird.

Mit dem neuen Format bestreitet jede Mannschaft acht Spiele in der Ligaphase statt wie bisher sechs in der Gruppenphase. Da sich das Format geändert hat, ist es unmöglich, es direkt zu vergleichen, aber was wäre passiert, wenn diese Ligaphase gestern statt im Januar geendet hätte?

Alles hat sich verändert: die Zahl der teilnehmenden Klubs (36 statt 32) oder das Abstiegsverfahren: Es gibt keinen Trostpreis mehr für einen Europa-League-Platz, aber die Zahl der Mannschaften, die in die nächste Runde einziehen, ist größer: 24 von 36 bestreiten noch bis Februar UEFA-Spiele mit dem neuen K.-o.-System.

Die acht Teams, die sich automatisch für das Achtelfinale qualifizieren würden

Mannschaften, die zwischen 1 und 8 landen, ziehen in die traditionelle Runde der letzten 16 ein. Die Position zwischen dem ersten oder achten Platz spielt eine Rolle, da sie mit den Mannschaften gepaart würden, die in den vorherigen K.o.-Spielen, die sie vermeiden würden, besser abschneiden und sich das Rückspiel zu Hause sichern würden. Diese Teams sind:



Liverpool

Barcelona

Waffenlager

Leverkusen

Aston Villa

Zwischen

Stade Brestois

LOSC



Die sechzehn Mannschaften, die in der K.o.-Runde spielen

Die Mehrheit der Mannschaften wird im Februar sogar zwei zusätzliche Spiele bestreiten müssen. Wenn sie gewinnen, wären sie mit den besten acht gesetzt. Sie zu verlieren, würde das Ausscheiden bedeuten.

Paarungen funktionieren auch je nach Position: 8. und 9. würden gegen 23. und 24. spielen, 11. und 12. würden gegen 18. und 19. spielen und so weiter. Wenn man zwischen 9 und 16 Plätzen landet, spielt man das Rückspiel der K.o.-Runde zu Hause.

Wenn die Paarungen also heute gemacht würden, würde es so aussehen:



Dortmund / Bayern vs. PSV /Dinamo Zagrev



Atlético Madrid / Mailand vs. Celtic FC. / Manchester Stadt



Atalanta / Juventus treffen entweder auf Brügge / Real Madrid



Benfica / MONACO treffen entweder auf Sporting Lisboa / Feyenoord



Die zwölf Teams, die ausscheiden würden

Wenn Sie unter Platz 25 landen, bedeutet dies das Ausscheiden. Und bisher haben drei Teams 0 Punkte, was bedeutet, dass ihre Rettung unmöglich ist. Aber die Plätze 24, 25 und 26 sind noch umstritten und werden in über einem Monat entschieden.