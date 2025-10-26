Real Madrid gewinnt El Clásico durch Tore von Mbappé und Bellingham, Spiel endet in Schlägerei

HQ

Real Madrid hat sich gegen Barcelona revanchiert und nach vier Niederlagen in Folge den ersten Clásico der Saison gewonnen, in einem 2:1-Ligaspiel im Bernabéu, das von vielen Kontroversen geprägt war. Real Madrid wollte schon früh in Führung gehen: Ein Elfmeter in der ersten Minute wurde vom VAR aberkannt, ein Tor von Mbappé wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt. Dennoch erzielte Mbappé nach 22 Minuten nach Vorlage von Jude Bellingham den ersten Treffer.

Fermín López, der in der gleichen Woche einen Hattrick in der Champions League erzielt hatte, gelang kurz darauf der Ausgleich, aber Bellingham erzielte noch vor der Pause den zweiten Treffer. Im Allgemeinen übernahm Barcelona die Kontrolle, versäumte es aber, viele Chancen gegen Courtois zu kreieren, während Madrid den Rest vergab, darunter einen verschossenen Elfmeter von Mbappé. Vinícius wurde 15 Minuten vor Schluss ausgewechselt und war sichtlich wütend.

Das große Drama ereignete sich jedoch in der hitzigen Schlussphase des Spiels, als Pedri eine zweite gelbe Karte sah und im letzten Spielzug des Spiels des Feldes verwiesen wurde. Dann brach eine riesige Schlägerei zwischen den Spielern und Mitarbeitern beider Teams aus... und es kommt anscheinend von Real Madrids Kapitän Carvajal, der seinem spanischen Teamkollegen Lamine Yamal einige spöttische Gesten machte, nachdem Lamine Yamal zwei Tage zuvor gesagt hatte, dass "Real Madrid stiehlt".