Der FC Barcelona hat die Gelegenheit genutzt, gegen eine der schlechtesten Mannschaften der Champions League anzutreten und den griechischen Klub Olympiakos mit 6:1 besiegt. Fermín López, 22 Jahre alter linker Flügelspieler von Barça, erzielte einen Hattrick, während Marcus Rashford innerhalb von fünf Minuten zwei Tore erzielte und Lamine Yamal einen Elfmeter verwandelte.

Die griechische Mannschaft, die in der griechischen Liga hinter PAOK (die in der Europa League erfolgreich ist) an zweiter Stelle steht, verwandelte einen Elfmeter, musste aber einen Platzverweis hinnehmen und sicherte Barcelona mit drei Toren innerhalb von fünf Minuten den Sieg mit 69 % Ballbesitz.

Mit seinen Toren ist Fermín der jüngste Barcelona-Spieler, der einen Hattrick in der Champions League erzielte, seit Cristian Tello 2012 gegen Bayer Leverkusen (damals 20 Jahre alt).

Olympiakos befindet sich nun am Ende der Tabelle, nachdem es bei einem 0:0-Unentschieden gegen Pafos nur einen Punkt geholt hat, und Barcelona liegt vorläufig in den Top 8. Ein hervorragendes Ergebnis, um die Stimmung vor dem Clásico gegen Real Madrid am kommenden Sonntag zu heben.