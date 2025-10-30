Real Madrid fordert hohe Entschädigung von der UEFA: Berichten zufolge 4.500 Millionen Euro wegen Super-League-Urteil

HQ

Real Madrid fordert von der UEFA eine hohe Entschädigung für den "Schaden, den der Verein erlitten hat" während des nun scheinbar gescheiterten Versuchs, die "Super League" ins Leben zu rufen, einen Wettbewerb, der mit der UEFA Champions League konkurrieren würde. Laut Real Madrid nutzte die UEFA ihre dominante Macht, um Vereinen den Beitritt zur Super League oder damit zu anderen alternativen Wettbewerben zu verbieten, die den Interessen der UEFA zuwiderlaufen würden, dem europäischen Fußballverband, der die Champions League, ehemals Europapokal, ausrichtet.

Real Madrid wurde im Dezember 2023 vom Europäischen Gerichtshof bestätigt, der entschied, dass die UEFA rechtswidriges und wettbewerbswidriges Verhalten an den Tag legte, indem sie mit Sanktionen gegen Vereine drohte, die der vorgeschlagenen Super League beitreten würden. Das Urteil zwang die UEFA, ihre Richtlinien zu ändern.

Ein weiteres Urteil zugunsten von Real Madrid erließ gestern das Provinzgericht von Madrid, Audiencia Provincial, und wies die Berufungen der UEFA, der LaLiga und des spanischen Fußballverbands (RFEF) vom Mai 2024 zurück, die sie angewiesen hatten, ihren Widerstand gegen einen parallelen europäischen Wettbewerb einzustellen, da sie ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchten.

"Das Urteil bestätigt, dass die UEFA im Fall der Super League im Einklang mit dem Urteil des EuGH schwerwiegend gegen das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union verstoßen hat, indem sie ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht hat", so der Verein.

"Der Verein kündigt an, dass er sich weiterhin für das Wohl des globalen Fußballs und der Fans einsetzen wird, und fordert von der UEFA eine Entschädigung für den erheblichen Schaden, den er erlitten hat", sagte der Verein in einer Erklärung. Diese Entschädigung für Real Madrid und A22 (das Unternehmen, das die Super League unterstützt) könnte laut AS bis zu 4.500 Millionen Euro erreichen, wenn man die verursachten Schäden, entgangenen Gewinne und den verursachten Reputationsschaden berücksichtigt.

Der Krieg zwischen Real Madrid und der UEFA wird weitergehen, mit oder ohne Super League

Real Madrid kämpft nach eigenen Angaben für "das Wohl des Fußballs" und drängt auf Reformen wie "transparentere Governance, finanzielle Nachhaltigkeit, Schutz der Gesundheit der Spieler und Verbesserungen des Fanerlebnisses, einschließlich kostenloser und weltweit zugänglicher Fernsehoptionen". In der Zwischenzeit sagt die UEFA in ihrer eigenen Erklärung, dass sie weiterhin "die Einheit des europäischen Fußballs bewahren wird (...) die auf sportlichen Verdiensten, offenem Zugang, Solidarität und dem Schutz der Fußballpyramide aufbaut".

Glaubst du, dass die Super League (die bei ihrer Ankündigung im Jahr 2021 von 12 Klubs unterstützt wurde, aber alle anderen gegangen sind und nur Real Madrid und Barcelona verlassen haben) jemals stattfinden wird?