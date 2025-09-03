UEFA-Präsident Aleksander Čeferin dementiert Verhandlungen mit den Veranstaltern der European Super League

HQ

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin gab ein langes Interview mit Politico ab, in dem er über Politik mit Themen wie dem Ausschluss russischer Mannschaften von UEFA-Wettbewerben sprach, aber nicht für israelische Mannschaften. Das Interview behandelte auch ein heißes Thema der UEFA in den letzten Jahren: den Ausbruch der European Super League (ESL), dem vorgeschlagenen Wettbewerb zwischen europäischen Top-Klubs, der mit der UEFA Champions League konkurrieren würde.

Die European Super League (letztes Jahr umbenannt in Unify League) wurde 2021 von Real Madrids Präsident Florentino Pérez angekündigt, einige englische und italienische Klubs unterstützten sie anfangs, aber nach der großen Gegenreaktion der Fans zogen sich alle zurück, mit Ausnahme des FC Barcelona, dessen Präsident Joan Laporta neben Pérez der einzige Fürsprecher war.

Die UEFA war natürlich völlig gegen diese Idee, und Čeferin bezeichnete ihn als "elitär", da er sich dafür entschied, "diesen elitären Wettbewerb zu stoppen, der meiner bescheidenen Meinung nach den Fußball so zerstören würde, wie er ist", als eine seiner größten Errungenschaften als UEFA-Präsident.

Čeferin dementierte auch Gerüchte von Barça-Präsident Joan Laporta, dass die UEFA noch in Verhandlungen mit den ESL-Veranstaltern stehe, und sagte lediglich, dass sie "natürlich mit beiden Klubs von Spanien aus kommunizieren".

"Ich hatte auch ein Treffen mit Laporta, alles in Ordnung, aber das ist keine Verhandlung. Das System oder das neue Format [der Champions League] werden sich nicht ändern, das ist klar. Beide Klubs [Real Madrid und FC Barcelona] sind in der europäischen Fußballfamilie, wo sie immer hingehörten, immer willkommen."