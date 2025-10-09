Bericht: FC Barcelona verlässt Real Madrid still und leise im gescheiterten Super-League-Projekt

HQ

Es ist fast ein Jahr her, dass wir von der Super League gehört haben, dem Projekt, das von Florentino Pérez, dem Präsidenten von Real Madrid, ins Leben gerufen wurde, um gegen die UEFA und die Champions League anzutreten, als alternativer Wettbewerb unter den Top-Fußballvereinen Europas, der viel häufiger unter ihnen spielen und kostenlos übertragen werden soll.

Der Name Super League (der im Dezember 2024 in Unify League umbenannt wurde, aber daraus wurde nichts) taucht manchmal in Interviews auf, wobei UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagte, er sei stolz darauf, diesen "elitären Wettbewerb gestoppt zu haben, der den Fußball so zerstört hätte, wie er ist".

Diese Woche, anlässlich der Gründung der European Football Clubs (EFC), einer umbenannten European Club Association (ECA), der von der UEFA anerkannten Organisation, die europäische Klubs vertritt, bezog sich Ceferin auf die Super League: "Es gab Versuche von außen, unseren Sport zu reformieren, aber wir werden niemals einen Wettbewerb für 12 Klubs organisieren. Der Fußball muss inklusiv sein, damit jeder die Chance hat, die besten Wettbewerbe zu gewinnen."

Laporta, Präsident von Barça, nimmt an der Eröffnung des EFC teil

Einer der Teilnehmer an der Jahresversammlung des EFC war der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, was eine Botschaft aussendet, dass der Verein der UEFA näher kommt, nachdem er einer der beiden einzigen verbliebenen Vereine war, die sich für die Super League angemeldet hatten, der andere war Real Madrid.

Laut dem Radiosender COPE hat Barça jedoch seine Unterstützung für die Super League zurückgezogen, da sie verstehen, dass "das Projekt mit zwei Klubs in ganz Europa nicht vorankommen wird".

Sie können jedoch rechtlich nicht sagen, dass sie das Projekt aufgeben, also hoffen sie, das Projekt sterben zu lassen: "Der einzige Grund, warum Barça jetzt nicht offiziell seinen Ausstieg aus der Super League verkünden kann, wie es andere Klubs getan haben, sind die erheblichen finanziellen Strafen, die Barça zahlen müsste, wenn es die A22 verlässt. Es gab Teams, die gegangen sind, aber sie sind rechtzeitig gegangen. Barcelona tat dies damals nicht, und daher ist es angesichts der aktuellen Situation des Vereins nicht angemessen, dass Barça in einen Rechtsstreit verwickelt wird."

Waren Sie ein Fan der Super League oder bevorzugen Sie die Art und Weise, wie die UEFA die Dinge handhabt (einschließlich der Preise für die TV-Rechte)?