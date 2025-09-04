Heute wird der Europapokal der Landesmeister, jetzt UEFA Champions League, 70 Jahre alt

HQ

Sporting Clube de Portugal gegen FK Partizan aus Belgrad war das erste Spiel im Europapokal der Landesmeister, das heute als UEFA Champions League bekannt ist. Und es fand statt... am 4. September 1955, heute vor genau 70 Jahren. Es endete 3:3.

Natürlich war es ganz anders als das, was wir heute kennen, und in der Tat wurde es außerhalb der UEFA geboren, als eine Idee der französischen Zeitung L'Équipe, genannt Pokal der europäischen Meistervereine, an dem 16 Mannschaften teilnahmen, nur eine aus jedem Land (keine Engländer), und die meisten von ihnen waren eingeladen, da sie die jeweiligen Sieger jeder ihrer nationalen Ligen waren. eine echte "Champions League" sozusagen.

Die erste Auflage 1955-1956 gewann Real Madrid, das die nächsten vier Spiele gewann. Benfica gewann die beiden neuen Spiele, der AC Mailand und Inter Mailand die nächsten drei. Ein englischer Klub gewann ihn erst 1968, Manchester United: Der schottische Klub Celtic gewann ihn im Jahr zuvor.

Die UEFA benannte den Wettbewerb 1992 in Champions League um, aber viele erinnern sich immer noch an den Europapokal. Sein Prestige als höchste Auszeichnung für einen Verein in Europa bleibt jedoch bestehen, da Real Madrid mit 15 Siegen immer noch der führende Verein in diesem Wettbewerb ist.

Jetzt umfasst die Champions League 36 Mannschaften in ihrer aktuellen Form (debütierte letztes Jahr), obwohl die UEFA auch zwei andere Wettbewerbe, die Europa League und die Conference League, mit der gleichen Teilnehmerzahl ausrichtet, um eine größere Vielfalt in den Teams zu gewährleisten.