Warum die Etappe am Freitag die wichtigste bei der Vuelta a España ist: der legendäre Alto de l'Angliru

Die Halbzeit der Vuelta a España hat hinter sich, aber jetzt beginnt das eigentliche Rennen mit dem eigentlichen Rennen. Die 13. Etappe am Freitag ist mit 202,7 km die längste und mit Abstand härteste Etappe und endet mit dem Anstieg zum Alto de L'Angliru in Asturien.

Während der 12,5 km langen Steigung von 1.266 km (bis zu einer maximalen Höhe von 1.573 km über dem Meeresspiegel) gibt es eine durchschnittliche Steigung von 9,8 %, wobei einige Teile, wie der Anstieg nach Les Cabres, einen maximalen Gipfel von 23,5 % erreichen, aber andere Anstiege wie Alviru (21,5 %), Les Piedrusines (20 %)9 und Les Cabanes (22 %) werden ebenso hart sein. Es wird in diesen Momenten sein, in denen das Feld auseinanderbricht und nur die besten und besser vorbereiteten Bergfahrer eine Überlebenschance haben.

Der Anstieg wurde erstmals 1999 in die Vuelta aufgenommen, und der letzte Sieger war Primoz Roglic im Jahr 2023. Vingegaard hat eine besondere Verbindung zu diesem Berg, denn er war 2023 Zweiter, und 2020 fiel sein 14. Platz mit seinem großen Durchbruch bei Grand Tours zusammen.

Das Rennen startete um 12:15 Uhr MESZ in Cabezón de la Sal, und nach vier, fünf Stunden werden wir wissen, wer das Zeug zum Sieg bei der Vuelta hat. Jonas Vingegaard ist der klare Favorit, aber Joao Almeida und Tom Pidcock mit 50 Sekunden Rückstand und sogar Torstein Træen werden versuchen, sich zu behaupten. Für sie könnte es die letzte Chance sein, sich Hoffnungen auf den Sieg zu machen: Dieses Rennen entscheidet nicht über den Sieger, sondern könnte die Verlierer verurteilen.