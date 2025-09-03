Wie La Vuelta a España zum Lautsprecher für die Unterstützung der Palästina wird

HQ

Die Teilnahme eines israelischen Teams an der La Vuelta a España, Israel-Premier Tech, hat in Spanien große Kontroversen ausgelöst, und der Radwettbewerb wird zu einem Siedepunkt der pro-palästinensischen Unterstützung. Boykotte oder Proteste gegen Israel Premier-Tech gab es auch, dies beim Giro d'Italia und der Tour de France, aber aufLa Vuelta Spanisch erreicht es neue Höhen, und aktive Demonstrationen der Ablehnung Israels und der Unterstützung Palästinas finden bei fast jedem Rennen statt und werden immer lauter und sichtbarer, je länger das Rennen in die zweite Woche geht (es ist in der Mitte des Rennens). am Mittwoch findet die elfte von 21 Etappen in Bilbao statt).

Viele der Proteste werden von der Plattform für den Sportboykott Israels (Boykott, Desinvestition und SanktionenBDS ) koordiniert, und sie versichern, dass sie alle Pazifisten sind. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Israel-Premier Tech, einem Team, das 2014 vom ehemaligen israelischen Radfahrer Ran Margaliot gegründet wurde und zwar nicht mit der israelischen Regierung verbunden ist (alle Radsportteams sind private Unternehmen), aber von Sylvan Adams finanziert wird, einem israelisch-kanadischen Milliardär und Geschäftsmann, der sich durch seine philantropistischen Kampagnen und Kultur- und Sportveranstaltungen selbst zum "Botschafter" für Israel ernannt hat, ein Freund von Benjamin Netanjahu.

Sein Geld trug dazu bei, das israelische Premier Tech-Team zu stärken, als es die UCI World Tour erreichte, und obwohl es 2022 in das UCI ProTeam (eine Art "zweite Liga" im Radsport) abgestiegen ist, hat es immer noch das Recht, als eines der besten Teams in dieser Kategorie an World-Tour-Events wie La Vuelta teilzunehmen. Adams' Einfluss schaffte es sogar unter die ersten drei Etappen des Giro d'Italia 2018, um in Israel zu starten.

Jetzt fordern Aktivisten und einige linke politische Parteien in Spanien den Ausschluss des Teams von der Vuelta oder dass die spanische Regierung die Finanzierung des Rennens einstellt. Die Proteste werden im gesamten Rest des Rennens weitergehen.

Ebenfalls am Mittwoch erläuterte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin seine Ansichten darüber, warum israelische Mannschaften nicht von Wettbewerben wie der Europa League (mit Maccabi Tel Aviv) ausgeschlossen wurden, während russische Mannschaften und Athleten seit über drei Jahren gesperrt sind. Sind Sie der Meinung, dass israelische Athleten und Mannschaften von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen werden sollten?