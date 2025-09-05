Prince of Persia: The Lost Crown überschreitet drei Millionen Spieler

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown hat überhaupt nicht den freundlichsten Lebenszyklus hinter sich. Das Metroidvania-Spiel wurde mit starken Kritiken und Fan-Eindrücken veröffentlicht und hatte Pläne für eine anständige Reihe von Support nach der Veröffentlichung, aber kurz nach der Ankunft zog Ubisoft im Grunde genommen den Stecker aus dem Spiel und beauftragte die Entwickler mit anderen Projekten.

Seitdem ist das Spiel jedoch weiterhin erfolgreich, da es im Mai die Marke von zwei Millionen Spielern überschritten hat, mit über einer Million Downloads auch von der neuen mobilen Version, und jetzt hat es einen weiteren großen Meilenstein erreicht.

Ubisoft bestätigt, dass The Lost Crown nun die Marke von drei Millionen Spielern überschritten hat, eine Leistung, die es in etwas mehr als 18 Monaten geschafft hat.

Was die nächsten Schritte für die Entwickler betrifft, so war Ubisoft Montpellier das führende Studio bei The Lost Crown und sie wurden nun beauftragt, an der Rückkehr von Rayman mit Ubisoft Milan zu arbeiten. Vielleicht bedeutet das, dass ihr Metroidvania-Know-how nicht verschwendet wird...?