Prince of Persia: The Lost Crown überschreitet eine Million Downloads auf Mobilgeräten

Die Geschichte von Prince of Persia: The Lost Crown und seinem leitenden Entwicklungsstudio Ubisoft Montpellier ist eine traurige Geschichte. Das Spiel kam Anfang 2024 auf den Markt und erzielte einen starken Konsens bei den Kritikern, aber letztendlich mittelmäßige Verkaufszahlen, was schließlich dazu führte, dass das Entwicklerteam auf andere Projekte umgestellt wurde und die Unterstützung für den Titel im Wesentlichen eingestellt wurde. Vor kurzem hat The Lost Crown die Marke von zwei Millionen Spielern überschritten und debütierte dann auch auf dem Handy, und der letzte Punkt war eindeutig sehr fruchtbar für das Spiel.

Erst Mitte April fand der mobile Launch statt, rund einen Monat später meldet Ubisoft bereits, dass das Metroidvania die Marke von einer Million Downloads überschritten hat. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zu diesem Zeitpunkt viel für das Spiel bedeuten wird, aber es zeigt, dass das Interesse an neuen Prince of Persia Abenteuern immer noch sehr präsent ist.

Haben Sie schon The Lost Crown gespielt, und wenn nicht, lesen Sie unbedingt unsere Rezension.