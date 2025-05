Prince of Persia: The Lost Crown hat jetzt über 2 Millionen Spieler

HQ

Ubisoft war von den kommerziellen Bemühungen von Prince of Persia: The Lost Crown nicht sonderlich beeindruckt und ging sogar so weit, das Entwicklerteam zu schicken, um an anderen Projekten zu arbeiten und die weitere Unterstützung für das Spiel einzustellen. Und das alles, obwohl diejenigen, die das Spiel gespielt hatten, es sehr hoch schätzten.

Wenn das also die Haltung von Ubisoft war, welche Zahlen hat das Spiel dann aufgestellt? Erst kürzlich wurde bestätigt, dass The Lost Crown zwei Millionen Spieler überschritten hat, was zeigt, dass das Spiel etwa 16 Monate gebraucht hat, um diese Zahl zu erreichen. Es gibt keinen Hinweis auf verkaufte Exemplare, aber traditionell reihen sich die Gesamtspieler nicht direkt mit den verkauften Exemplaren ein, so dass man davon ausgehen muss, dass die Verkaufszahlen immer noch unter zwei Millionen liegen.

Es ist auch erwähnenswert, dass das Spiel seitdem über eine Handvoll Abonnementdienste wie Game Pass verfügbar ist, was die Spielerzahlen zweifellos etwas in die Höhe treiben wird.

