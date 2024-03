Story-DLC, Permadeath und mehr kommen zu Prince of Persia: The Lost Crown

HQ

Ubisoft hat sich sehr bedeckt gehalten, nachdem sie letzten Monat enthüllt haben, dass Prince of Persia: The Lost Crown später in diesem Jahr einen kostenlosen DLC erhalten wird, aber jetzt ist es an der Zeit, genau anzukündigen, was kommt.

Die Entwickler haben bestätigt, dass das erste große DLC-Update für Prince of Persia: The Lost Crown am 20. März kostenlos verfügbar sein wird. Dieser nennt sich "Pfad des Kriegers" und wird einen Speedrun-Modus, einen Permadeath-Modus und einige neue Skins für Sargon enthalten.

Dann bekommen wir noch mehr kostenlose DLCs, wenn der passend betitelte Boss Attack DLC mit einem Boss Rush-Modus und noch mehr Skins für Sargon in diesem Frühjahr erscheint.

Sie sind nicht daran interessiert, das gleiche Zeug immer und immer wieder zu spielen? Mach dir keine Sorgen. Das dritte kostenlose DLC-Paket wird in diesem Sommer viele neue Inhalte bieten, da Divine Trials neue Kampfherausforderungen, Rätsel und Plattform-Trials hinzufügt. Dazu noch neue Amulette, Skins und ein paar geheime Dinge, und es gibt viele Gründe, sich zu freuen.

Das ist jedoch wahrscheinlich nichts im Vergleich zu dem, was uns gegen Ende 2024 erwartet, denn uns wurde gesagt, dass eine kostenpflichtige Story-Erweiterung "später im Jahr 2024" verfügbar sein wird. Ubisoft ist im Moment noch nicht bereit, uns mehr Informationen zu geben, aber die Tatsache, dass es Geld kosten wird, sollte bedeuten, dass es ziemlich umfangreich sein wird.

Auf welchen dieser DLCs freust du dich am meisten?