Ubisoft bestätigt, dass ein neuer Rayman in Entwicklung ist

Eine alte Plattform-Ikone wurde am 1. September 30 Jahre alt: Rayman. Er gab sein Debüt auf der ersten PlayStation vor genau 30 Jahren und hat seitdem seine eigene einzigartige Variante der Plattform-Action mit vielen Highlights geboten.

Die letzten Jahre waren härter für Ubisofts altes Maskottchen, aber zum Glück hörten wir immer mehr Gerüchte über etwas Neues, das in Arbeit ist, und erst im Mai gab es Berichte, dass ein Comeback in der Entwicklung sei. Dies wurde nun von Markenproduzent Loic Gounon in einem kurzen Instagram-Video bestätigt, das zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von Rayman erstellt wurde.

Er sagt unter anderem, dass "ein sehr talentiertes Team bei Ubisoft Montpellier und Ubisoft Mailand derzeit gemeinsam an der Zukunft von Rayman arbeitet", fügt aber auch hinzu, dass das Spiel zwar in guten Händen sei, man aber nicht zu früh "Neuigkeiten von ihnen erwarten" sollte.

Und jetzt wissen wir es. Rayman ist auf dem Weg zurück, auch wenn es ein oder drei Jahre dauern wird.