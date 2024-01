HQ

Als Prince of Persia: The Lost Crown letztes Jahr während Summer Game Fest angekündigt wurde, war ich anfangs etwas skeptisch, was das Spiel angeht. Ich war mir nicht sicher, was die künstlerische Richtung angeht, und die jüngsten Probleme der Serie spielten auch in meinem Kopf eine Rolle. Aber dann, ein paar Tage später, hatte ich die Chance, das Spiel zum ersten Mal zu spielen, und die meisten meiner Bedenken wurden zerstreut. Seit diesem warmen Sommertag hatte ich ein paar verschiedene Gelegenheiten, The Lost Crown zu erleben, und jedes Mal war ich ein wenig faszinierter von dem Spiel und der Vielfalt der Mechaniken, die es mit sich bringt. Aber die große Frage ist, ob dieses 2D-Metroidvania es schafft, über die gesamte Dauer zu unterhalten?

Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Ja, ja, das tut es. Aber es ist kein vollständiger und ungehemmter Sieg für Ubisoft. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass der 2D-Stil hier mühelos funktioniert und die Art und Weise, wie das Gameplay präsentiert wird, erstklassig ist. Dies ist ein flüssiges, rasantes und spannendes Abenteuer, das dich von der ersten Minute bis zum Abspann durch sein kniffliges Jump'n'Run und herausfordernde Gegner auf Trab hält. Auf diese Weise ist es Prince of Persia durch und durch. Außerdem sind die Metroidvania-Elemente ziemlich gut präsentiert. Du wirst gegen Wände stoßen und ohne die richtigen Fähigkeiten oder Werkzeuge nicht in der Lage sein, voranzukommen oder weiter zu erkunden, und das ist ungefähr so vorhersehbar und vertraut wie jedes andere Metroidvania im Laufe der Jahre. Die neue Screenshot-Mechanik, die es dir ermöglicht, ein Foto von einem Ort zu machen, den du besucht hast, um dich daran zu erinnern, warum du dorthin zurückkehren solltest/musst, hilft natürlich beim Fortschritt. Der Punkt ist, dass es auf einer grundlegenden Ebene funktioniert, aber Ubisofts Hauptproblem ist, wie es den Metroidvania-Ansatz und die übergreifende Erzählung dieses Spiels miteinander verbindet.

Falls Sie es noch nicht wussten: Bei The Lost Crown geht es nicht wirklich um Prince of Persia. Stattdessen übernimmst du die Kontrolle über einen Krieger namens Sargon, der die Aufgabe hat, den jungen Prince vor seinen Entführern zu retten. Kurz darauf entdeckst du eine Verschwörung, die Sargons Überzeugungen und sein Verständnis der Welt auf den Kopf stellt, und dies führt den Helden auf eine Reise durch die Zeit, um das Motiv hinter dem wahren Antagonisten zu entdecken und auch, wie man ihn besiegen kann. Die Erzählung führt Sargon durch den gesamten Ort Mount Qaf, einen legendären Ort, an dem die Zeit nicht mehr linear funktioniert, und hier schleichen sich die Metroidvania-Elemente wieder ein, denn du musst einzigartige Biome besuchen, Aufgaben erfüllen, mit Charakteren sprechen, neue Fähigkeiten und Ausrüstung erwerben, alles auf dem Weg zu einem zerstörerischen Endkampf. Die Idee ist gut und vernünftig, aber in der Praxis wirkt sie eher wie eine Reihe von Reifen, durch die Sargon springen muss, um sein endgültiges Ziel zu erreichen.

Es fehlt an Finesse in der Art und Weise, wie es seine Erzählung vermittelt, und da ein großer Teil der Geschichte durch Pop-up-Dialogfenster erzählt wird, hat es nicht die gleiche Ernsthaftigkeit wie andere Action-Adventure-Spiele. Die anderen Charaktere sind zwar vorhanden, stechen aber nicht gerade hervor, und wenn es nicht hektische und verrückte Kämpfe mit vielen von ihnen gäbe, wären die meisten wahrscheinlich vergessen. Aber glücklicherweise fehlt es diesem Spiel an erzählerischem Sinn, aber es zeichnet sich in vielen anderen Bereichen aus.

Nehmen wir zum Beispiel das Jump'n'Run. The Lost Crown wurde vom ersten Tag an mit dem Nintendo Switch im Hinterkopf entwickelt, was bedeutet, dass dieses Spiel auf allen Plattformen unglaublich flüssig und in der Regel mit oder über 60 FPS spielt (ich habe manchmal ein paar Einbrüche auf Nintendos Gerät bemerkt). Es gibt Abschnitte mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, aber jeder Teil des Spiels erlaubt es dir, dein Verständnis der Mechaniken so zur Schau zu stellen, wie du es für richtig hältst, und das ist fantastisch, weil so viele der Fähigkeiten leicht unterschiedliche Dinge tun und es Sargon ermöglichen, Herausforderungen zu meistern, die auf vielfältige Weise vor ihm liegen. Von der Verwendung von Zeitumkehrsystemen bis hin zur Teleportation, zu Luftsprüngen und Doppelsprüngen, zum Klettern und Springen an Wänden sowie zu Greifern, Rutschen und vielem mehr gibt es eine ganze Reihe von Bewegungstechniken, die auf die meisten Orte inMount Qaf der Umgebung anwendbar sind. Sie sind auch sehr nützlich, wenn es um den Kampf geht, was bedeutet, dass die Kern-Hack-n'-Slashing-Systeme mit einer kreativen Reihe von Fähigkeiten und Waffen verbessert werden, die Sargon zu einem vielseitigen und aufregenden Charakter machen.

Der Kampf hat eine große Tiefe und das ist ein notwendiges System wegen der Geschwindigkeit und Wildheit, mit der die normalen Feinde und vor allem die Feinde auf Boss-Ebene angreifen. Wie man es von einem Metroidvania erwarten würde, ist The Lost Crown nicht immer ein leicht zu besiegendes Spiel, und du musst das Timing von Parieren und Ausweichen üben und perfektionieren und die Angriffsmuster der Feinde lernen, um sie zu besiegen. Für Bosse bedeutet das in der Regel, dass ihr herausfinden müsst, wie ihr verheerenden filmischen Angriffen oder Fähigkeiten ausweichen könnt, die das gesamte Schlachtfeld einnehmen, wenn ihr bis zum Ende ihrer Lebensbalken stehen bleiben wollt.

Ubisoft hat auch den Fortschritt auf eine ziemlich erfüllende Art und Weise gehandhabt. Du erhältst sinnvolle und signifikante Upgrades mit einer ansprechenden Rate und kannst dann deine Lieblingsgegenstände verbessern und verbessern, indem du die Währung ausgibst, die du durch das Besiegen von Feinden verdienst. Manchmal brauchst du auch seltenere Ressourcen, um ein Upgrade zu kaufen, aber wenn du dich auf der Karte umsiehst und erkundest, während du dich durch die Hauptgeschichte arbeitest, hast du im Allgemeinen viele Ressourcen, mit denen du während der Hauptquestreihe herumspielen kannst. Und dann sind da noch die Amulette. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Vorteile, die du anpassen (und verbessern) kannst, um Sargon und seine Fähigkeiten zu verbessern. Es könnte mehr Schwertschaden sein, ein zusätzlicher Gesundheitsteil, Schutz vor einem Todesstoß einmal pro Speicherpunkt und so weiter, und du kannst sie ausrüsten, wie du es für richtig hältst, vorausgesetzt, du hast die Slots, um sie tatsächlich auszurüsten, Slots, die du durch Erkundung und das Plündern von Truhen mehr erhältst.

Apropos Erkundung: Mount Qaf ist so konzipiert, dass es tonnenweise Herausforderungen und zusätzliche Nebeninhalte zu erkunden und zu finden gibt, aber dies ist auch keine riesige und überwältigende Welt. Es ist überschaubar, es zu erkunden, und ebenso werden die Geheimnisse in der Regel so angeboten, dass man nicht auf der Suche nach Antworten mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Ubisoft hat eine angenehme Balance zwischen Herausforderung und einfachem Zugang im Sinne der Erkundung gefunden.

Während ich bereits erwähnt habe, dass die Hauptgeschichte nicht gerade mit der Metroidvania-Seite der Dinge verbunden war, und dies die Haupthandlung oft ein wenig zu wünschen übrig ließ, kann man das Gleiche über die Nebenquests sagen. Ein großer Teil davon dreht sich um das Finden und Abschließen von Sammelquests rund um Mount Qaf, und andere sind Nebengeschichten, die nie wirklich faszinierend sind. Es ist klar, dass, wenn man sich die Haupt- und Nebenquests ansieht, Ubisoft in erzählerischer Hinsicht für dieses Spiel zu kämpfen hat, denn obwohl es oft völlig in Ordnung und brauchbar ist, fehlt es im Vergleich zum Gameplay, dem Leveldesign, den Kämpfen, der Erkundung und sogar dem Kunststil (der beim Erkunden gedeiht und dann in Nahaufnahmen oft zu einem Schandfleck wird).

Und für mich fasst das Prince of Persia: The Lost Crown perfekt zusammen. Aus einer Vielzahl von Gründen ist dieses Spiel ein absoluter Knaller. Ich hatte eine Menge Spaß dabei, die Welt zu erkunden und es mit allen möglichen gefährlichen Bestien und Wesen aus Mythen und Legenden aufzunehmen, so sehr, dass ich mir vorstellen kann, einen neuen Spielstand zu starten und mich der Herausforderung auf einem härteren Schwierigkeitsgrad zu stellen. Aber nur weil es seine Stärken hat, heißt das nicht, dass The Lost Crown ein Homerun ist. Es gibt Raum für Verbesserungen bei diesem Spiel und der Art und Weise, wie es grundlegend gestaltet ist, insbesondere in der Art und Weise, wie die Geschichte in einem erzählerischen Sinne miteinander verwoben ist. Mit diesem Spiel hat Ubisoft nun eine brillante Plattform, auf der man für die Zukunft aufbauen kann, und ich hoffe, dass sie sich dafür entscheiden, denn es ist klar, dass Ubisoft zwischen diesem Spiel und fantastischen Titeln wie Rayman Legends in der Vergangenheit eine Affinität zu aufregenden 2D-Action-Adventures oder Metroidvania-Titeln hat.