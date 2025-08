Persona 3 Reload ist offiziell ein 2-Millionen-Verkäufer

HQ

Einer der Stars des eher einfachen Nintendo Partner Direct gestern war Atlus, der zu verraten schien, dass Persona 3 Reload endlich zu Nintendo Switch 2 kommen würde, und zwar relativ bald. Das wird zwar zweifellos ein großes Publikum dazu bringen, sich das Spiel anzusehen, aber es läuft bereits recht gut.

Atlus hat nun bekannt gegeben, dass Persona 3 Reload die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten überschritten hat. Das gefeierte Spiel hat das Kunststück in 17 Monaten vollbracht, was zwar im Vergleich zu anderen Spielen nicht schnell ist, aber für Segas Verhältnisse immer noch ziemlich beeindruckend ist, denn nach den im Juni geteilten Daten würden zwei Millionen Einheiten ausreichen, um Persona 3 Reload sowohl Like a Dragon: Infinite Wealth als auch The Man Who Erased Their Name zu verkaufen.

Es sollte auch gesagt werden, dass dies den vorherigen Bericht bestätigt, dass Atlus auch Segas erfolgreichstes Studio ist, insbesondere in Bezug auf die Einnahmen, da die Spiele des Entwicklers in den letzten Jahren etwa 30% aller gesamten Spieleverkäufe von Sega ausmachen.

