Sonic Frontiers war in letzter Zeit eines der meistverkauften Spiele von Sega

In einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht, dem gleichen, das enthüllte, dass Metaphor: ReFantazio ein Zwei-Millionen-Seller ist, schien Sega versehentlich eine Reihe von Informationen darüber eingefügt zu haben, wie viele seiner anderen Spiele sich verkaufen. Mit einem besonderen Fokus auf Titel der letzten Jahre wird bestätigt, dass Sonic Frontiers tatsächlich eines der erfolgreichsten Projekte des Verlags ist.

Laut VGC führt Persona 5 Royal die Liste mit 7,25 Millionen verkauften Exemplaren an, gefolgt von Sonic Frontiers mit 4,57 Millionen. Team Sonic Racing (3,5 Millionen) und Total War: Three Kingdoms (3,21 Millionen) folgten, vor jedem Ryu Ga Gotoku -Projekt, jedem anderen Atlus -Titel und so weiter.

In der Reihenfolge sehen die referenzierten Verkaufszahlen wie folgt aus:



Persona 5 Royal (einschließlich Remaster-Version) - 7,25 Millionen



Sonic Frontiers - 4,57 Millionen



Team Sonic Racing - 3,50 Millionen



Total War: Three Kingdoms - 3,21 Millionen



Yakuza: Like a Dragon - 2,86 Millionen



Sonic Superstars - 2,43 Millionen



Total War: Warhammer III - 2,34 Millionen



Shin Megami Tensei V (einschließlich Vengeance) - 2,11 Millionen



Persona 3 Reload - 2,07 Millionen



Like a Dragon: Infinite Wealth - 1,66 Millionen



Like A Dragon: The Man Who Erased His Name - 0,96 Millionen



Überraschen dich diese Zahlen?