Atlus macht fast 30 % des gesamten Spieleumsatzes von Sega aus

Die Schöpfer der Persona-Serie und zuletzt des gefeierten Metaphor: ReFantazio sind für Sega zu einer echten Goldgrube geworden. Dies geht aus dem jüngsten Finanzbericht des Unternehmens hervor, aus dem hervorgeht, dass Atlus 28,2 % des gesamten Spieleumsatzes von Sega ausmacht.

Das bedeutet auch, dass die Spiele von Atlus Sonic in der Statistik mittlerweile überholt haben, wobei der blaue Igel zuletzt 27,8 % des Gesamtumsatzes von Sega ausmachte, gefolgt von Like a Dragon mit 9,8 %. Dieser Erfolg ist vor allem auf zwei Titel zurückzuführen: Persona 3 Reload, das in der ersten Woche eine Million Exemplare und seit April 2024 insgesamt 3,4 Millionen Mal verkauft wurde, sowie Metaphor: ReFantazio, das bereits am Launch-Tag eine Million Exemplare verkaufte.

Bedeutet das, dass Atlus und seine Spiele in Zukunft eine zentralere Rolle für Sega spielen werden? Hoffen wir es aufrichtig.