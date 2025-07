Die dunkle Stunde von Persona 3 Reload beginnt am 23. Oktober auf Nintendo Switch 2

HQ

Wenn du uns vor ein paar Tagen gefragt hättest, welches Atlus-Spiel wir zuerst für Nintendo Switch 2 veröffentlicht hätten, wären wir hin- und hergerissen zwischen Metaphor: ReFantazio und Persona 3 Reload. Und während die jüngsten Arbeiten und die neue IP von Studio Zero ein klarer GOTY-Anwärter und eine der besten des Jahres waren, ist Persona 3 Reload eine sichere Sache.

Die JRPG-Serie, gemischt mit Visual Novel, bleibt das Flaggschiff des Studios und Segas Bannerträger, daher macht es Sinn, dass Persona 3 Reload jetzt für Nintendo Switch 2 erscheint. Diese aktualisierte Version dessen, was als die erste "moderne" Persona gilt, wird am 23. Oktober auf Nintendos Konsole veröffentlicht und sieht genauso spektakulär aus wie die anderen Konsolenversionen.

Schaut es euch im Trailer unten selbst an.