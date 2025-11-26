Palästina schlägt Libyen im Elfmeterschießen und qualifiziert sich für den Arabischen Pokal: "Fußball ist eines der wenigen Dinge, die Palästinensern Glück bringen können"

HQ

Palästina hat die Qualifikation für den FIFA Arabischen Pokal bestätigt, nachdem sie Libyen in der Qualifikationsrunde besiegt hatten: Das Spiel endete 0:0 und Palästina gewann im Elfmeterschießen mit 4:3. Das bedeutet, dass Palästina eines der 16 qualifizierten Länder für den Wettbewerb ist und sein Eröffnungsspiel am 2. Dezember gegen Gastgeber Katar bestreiten wird.

"Wir sind anders als andere Teams. Sie spielen, um zu konkurrieren, aber wir spielen für zwei Ziele: Botschaften durch Fußball zu senden, den palästinensischen Fußball zu entwickeln und unserem Volk Freude zu bringen", sagte der palästinensische Trainer Ihab Abu Jazar, der hervorhob, dass sie kurz davor waren, sich für die WM-Playoffs zu qualifizieren.

Der Trainer sagte, dass Libyen (Finalist der Ausgabe des Arabischen Pokals 2012) stark sei und "unsere Umstände und Abwesenheiten es schwieriger gemacht haben, aber wir sind stolz. Fußball ist eines der wenigen Dinge, die Palästinenser glücklich machen können" (via ChannelNewsAsia).

Palästina bestritt Freundschaftsspiele in Spanien, was zum Erfolg im Qualifikationsspiel beitrug

Die palästinensische Mannschaft bestritt kürzlich Freundschaftsspiele in Spanien gegen die baskischen und katalanischen Mannschaften, die ihnen halfen, vor dem wichtigsten Wettbewerb der arabischen Welt wieder an Kraft zu gewinnen. Das Team ist kürzlich nach Chile umgezogen, wo die größte palästinensische Bevölkerung außerhalb der arabischen Welt ist (fast eine halbe Million Menschen in einem Land mit 20 Millionen Einwohnern).

Der FIFA Arab Cup 2025 findet vom 1. bis 18. Dezember 2025 in Katar statt. Er wird alle vier Jahre veranstaltet, und Algerien hat die letzte Austragung im Jahr 2021 gewonnen. Palästina hat fünf Mal daran teilgenommen, kam jedoch nie über die Gruppenphase hinaus.