Die palästinensische Fußballmannschaft spielte letzten Samstag erstmals in Europa, in einem Freundschaftsspiel im Baskenland, Spanien, in einem Spiel, das von Ehrungen für die Tausenden von Opfern des Gaza-Krieges geprägt war. Das Spiel endete 3:0 für die lokale Nationalmannschaft, die baskische Mannschaft, die weder offiziell von der FIFA noch von der UEFA anerkannt ist und daher nur Freundschaftsspiele wie diese bestreiten darf (die zufällig am selben Tag stattfanden, an dem die spanische Nationalmannschaft ein WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien bestritt – zufällig mit drei Toren von baskischen Spielern, Martín Zubimendi und Mikel Oyarzabal).

Vor dem Spiel schufen die 51.396 Zuschauer im San Mamés, Athletic Club Stadion in Bilbao, ein riesiges Mosaik mit beiden Baskischen und Palästinensischen Flaggen, und es wurde eine Schweigeminute für alle Opfer in Palästina unter der israelischen Armee abgehalten, nach und vor Oktober 2023. Das Spiel wurde dann von der lokalen Mannschaft dominiert, mit Toren von Gorka Guruzeta, Urko Iruretagoiena von Athletic und Unai Elgezabal von Levante, allesamt Spieler aus Spaniens erster Liga.

Palästinas Trainer, Ehab Abu Jazar, der in Gaza geboren wurde und dessen Familie in einem Flüchtlingslager lebt, da sein Haus zerstört wurde, dankte dem Baskenland dafür, dass sie sich wie ein Zuhause anfühlen. "Für uns ist das Baskenland nicht nur unser zweites Zuhause, es ist unser Zuhause. Die Schweigeminute war sehr schwierig, weil wir uns an das Leiden des palästinensischen Volkes erinnerten. Auf dem Spielfeld fehlte es zu keinem Moment an Zuneigung und Solidarität.Er gab zu, dass es das erste Mal war, dass er mit dem palästinensischen Gesang weinte.

Im Sportbereich gibt er zu, dass ihre Spieler aufgrund mangelnder Ausbildung nicht in bester Form sind, aber er wird aus dem Spiel vor den bevorstehenden Spielen gegen die katalanische Nationalmannschaft am Dienstag und die libische Nationalmannschaft lernen. Die palästinensische Fußballmannschaft kam der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 näher denn je. Das Team zog kürzlich nach Chile um, wo die größte palästinensische Bevölkerung außerhalb der arabischen Welt war (fast eine halbe Million Menschen in einem Land mit 20 Millionen Einwohnern).