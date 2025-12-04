Oscar Piastri und Lando Norris werden vor dem letzten F1-Rennen mit der schwierigsten Frage konfrontiert

HQ

Lando Norris und Oscar Piastri werden am Sonntag in Abu Dhabi eines ihrer besonderen Rennen ihres Lebens erleben. Lando Norris weiß, dass er nach einem einjährigen Kampf mit seinem Teamkollegen von McLaren, der die meiste Zeit der Saison die Tabelle anführte, sehr gute Chancen hat, die Formel-1-Meisterschaft zu gewinnen.

Für Oscar Piastri sind seine Chancen zwar viel geringer (und er hat auch Konkurrenz von Max Verstappen), aber er weiß, dass es auch nicht unmöglich ist, und "natürlich wäre es eine sehr coole Leistung, aber ich setze mir nicht zu viele Hoffnungen hin. Wir werden sehen, was passiert. Wenn ich es schaffen kann, wäre ich ein ziemlich glücklicher Kerl."

Er fügt hinzu, dass ihm die Tatsache, dass Kimi Räikkönen 2007 und Sebastian Vettel 2010 ihre Meisterschaften auf dem dritten Platz vor dem letzten Rennen gewonnen haben, ihm "den kleinsten Trost gibt, dass es möglich ist".

Wird McLaren Piastri bitten, Norris an sich vorbeiziehen zu lassen, um gegen Verstappen anzutreten?

In der Pressekonferenz mit den McLaren-Fahrern wurden ihnen die schwierigste Frage gestellt: Wenn sie vom Team gebeten worden wären, sollten sie den Befehl befolgen, Norris' Kampf gegen Verstappen zu priorisieren. Zum Beispiel, wenn Verstappen das Rennen anführt, Piastri Dritter und Norris Vierter... würde Piastri aufgefordert werden, seinen Platz aufzugeben, damit Norris Dritter wird und die Meisterschaft gewinnt?

Piastri sagte: "Das ist nichts, worüber wir gesprochen haben. Bis ich weiß, was irgendwie erwartet wird, habe ich eigentlich keine Antwort."

Norris sagte unterdessen: "Es liegt an Oscar, ich glaube nicht, dass es unbedingt an mir liegt". Wahrscheinlich ist das der schlimmste Albtraum, den Andrea Stella, McLaren-Teamchefin, im letzten Jahr hatte, und Norris und besonders Piastri hoffen, dass es, egal was passiert, nicht darauf hinauslaufen muss...

Wer wird Ihrer Meinung nach am Sonntag in der Formel 1 gewinnen?