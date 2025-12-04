Max Verstappen antwortet dem McLaren-CEO: "Er kann mich Chucky nennen."

HQ

Max Verstappen scherzt, dass der McLaren-Boss ihn "Chucky nennen kann", was Vergleiche mit der Killerpuppe der beliebten Filmreihe Child's Play hervorruft.

Verstappen schaffte es, sich beim Großen Preis der Niederlande am 31. August von 104 Punkten hinter dem damaligen Formel-1-Führenden Oscar Piastri auf nur 12 Punkte hinter dem aktuellen Führenden Lando Norris aufzuholen, und vier mehr als Piastri. Jetzt hat er echte Chancen, die Meisterschaft zu gewinnen, wenn er Erster wird und Norris Vierter oder schlechter (oder Zweiter, Norris Achter oder schlechter und Piastri Dritter oder Niedriger).

Dieses bemerkenswerte Comeback brachte McLaren-CEO Zak Brown dazu, Verstappen als "diesen Typen im Horrorfilm, von dem man denkt, er ist am Boden und plötzlich fragt: 'Wo kommt er denn her?!' Er ist ein enormes Talent, so gut wie jeder, den wir je gesehen haben." (über Sky Sports).

Verstappen fand den Vergleich ziemlich amüsant. "Er kann mich Chucky nennen. Ist das kurz genug für dich?", sagte er. "Ich fand es ziemlich lustig."

Max Verstappen ist jetzt "entspannter" vor dem Formel-1-Saisonfinale

Der niederländische Fahrer sprach später ernster und sagte, er sei "jetzt viel entspannter. Ich meine, ich weiß, dass ich 12 Punkte hinten bin. Ich gehe mit nur positiver Energie hinein. Ich versuche alles, was ich kann. Aber gleichzeitig, wenn ich nicht gewinne, weiß ich trotzdem, dass ich eine großartige Saison hatte. Es spielt also eigentlich keine Rolle. Das nimmt viel vom Druck."

Hier sind die Chancen für Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri, an diesem Sonntag die F1-Meisterschaft zu gewinnen, sowie der Zeitplan für den Großen Preis von Abu Dhabi.