Wie man das Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi sehen kann und Zeiten für das Qualifying, Grand Prix

HQ

Es ist der Moment der Wahrheit: Die Formel 1 endet diese Saison und zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir drei Fahrer mit echten Chancen, den Titel zu holen. Natürlich hat Lando Norris einen klaren Vorteil, aber wenn man bedenkt, dass Verstappen in den letzten Rennen von über 100 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Oscar Piastri auf jetzt nur noch 12 Punkte Rückstand auf den neuen Führenden Lando Norris geworden ist - alles kann passieren...

Das Saisonfinale findet auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi statt, was für Norris eine gute Nachricht ist, da er hier letztes Jahr gewonnen hat. Verstappen gewann jedoch zwischen 2020 und 2023 in Abu Dhabi. Für Norris würde ein Top-3-Ergebnis unabhängig davon, was Verstappen oder Piastri tun, ausreichen, um den Titel zu holen... aber am vergangenen Wochenende in Katar wurde er Fünfter, Verstappen zuerst: Dasselbe Ergebnis hier würde den Niederländer zum Meister machen.

Wenn ihr keine Sekunde des Geschehens verpassen wollt, hier sind alle Zeitpläne für das Training, das Qualifying und den Grand Prix am Sonntag, den 7. Dezember:

Zeiten für den Großen Preis von Abu Dhabi

Freitag, 5. Dezember:



Freies Training 1: 10:30 MET, 9:30 GMT



Freies Training 2: 14:30 MEZ, 13:00 GMT



Samstag, 6. Dezember:



Freies Training 3: 11:30 MET, 10:30 GMT



Grand-Prix-Qualifikation: 15:00 MEZ, 14:00 GMT



Sonntag, 7. Dezember:



Grand Prix: 14:00 MEZ, 13:00 GMT



Wie man den Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi live verfolgt.

Hier ist eine Liste der Formel-1-Rundfunkanstalten in europäischen Märkten:



Belgien: RTBF/Play Sports



Dänemark: TV3/Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky Deutschland/RTL



Italien: Sky Italia



Norwegen: Viaplay/ V Sport 1



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Vereinigtes Königreich und Irland: Sky Sports/Channel 4



Wirst du an diesem Wochenende das Formel-1-Saisonfinale sehen?