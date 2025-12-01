Was muss passieren, damit Norris, Verstappen oder Piastri die Formel 1 2025 gewinnen können

HQ

Max Verstappens Sieg beim Großen Preis von Katar, gefolgt von Piastri auf Platz zwei und Lando Norris auf Platz vier, bedeutet, dass alle drei Fahrer noch Chancen haben, am nächsten Wochenende in Abu Dhabi die F1-Meisterschaft 2025 zu gewinnen. Lando Norris sah seinen Vorsprung auf Verstappen halbieren, hat aber dennoch einen klaren Vorteil gegenüber den anderen beiden und sichert sich den Titel.

Lando Norris führt mit 408 Punkten, gefolgt von Max Verstappen mit 396 Punkten und 12 dahinter

Oscar Piastri mit 392 Punkten. Der Große Preis von Abu Dhabi bietet 25 Punkte:

Lando Norris wird die Formel-1-Meisterschaft 2025 mit einem Top-3-Ergebnis gewinnen, unabhängig davon, was die anderen tun. Selbst wenn Norris Dritter wird und Verstappen gewinnt, hätte Norris 423 Punkte und Verstappen 421 Punkte.

Da er schlechter als Dritter wurde, müsste Norris dafür sorgen, dass Verstappen nicht gewinnt. Wenn Norris zwischen Platz vier und sieben ins Ziel kommt, müsste Verstappen als Erster oder Zweiter ins Ziel kommen. Oder anders gesagt...

Max Verstappen wird die Formel 1 gewinnen, wenn er als Erster ins Ziel kommt und Norris Vierter oder schlechter wird; wenn er Zweiter wird, belegt Norris den achten oder niedrigeren Platz und Piastri den dritten oder niedrigeren Platz, oder wenn er Dritter wird, belegt Norris den neunten oder niedrigeren Platz und Piastri den zweiten oder niedrigeren Platz.

Oscar Piastri kann die Formel 1 nur gewinnen, wenn er als Erster ins Ziel kommt und Norris Sechster oder schlechter wird; oder wenn er Zweiter wird, belegt Norris den zehnten oder niedrigeren Platz und Verstappen den vierten oder niedrigeren Platz.

