Novak Djokovic ist zu Tränen gerührt bei der emotionalen Hommage an seinen Mentor Nikola Pilic

Novak Djokovic war zu Tränen gerührt, als er Nikola Pilic, seinem ehemaligen Trainer und Mentor, der im September im Alter von 86 Jahren verstarb, zu Tode ging. Pilic, kroatischer Tennisspieler (Finalist in Roland Garros und bekanntlich im Zentrum des Wimbledon-Boykotts von 1973), gründete eine Tennisakademie in München, der sich der 12-jährige Djokovic anschloss. "Er war mein Tennis-Vater, wie ich ihn gerne nenne, jemand, der eine grundlegende, integrale Rolle in meiner Entwicklung als Tennisspieler und als Mensch gespielt hat", sagte Djokovic.

Die Ehrung erfolgte nach dem Spiel zwischen Djokovic und Alejandro Tabilo bei der Hellenic Championship in Athen am Dienstag, das mit einem 7:6(3) 6:1-Sieg für "Nole" endete, der das Viertelfinale seines neuen Heimturniers erreicht (Djokovic zog mit seiner Familie nach Griechenland, nachdem er wegen seiner Unterstützung der von Studenten angeführten Proteste gegen die Regierung Gegenreaktionen der serbischen Regierung erhalten hatte).

Djokovic gesellte sich zu ehemaligen Freunden und Trainern aus Pilics Adademie sowie seinem Bruder Djordje Djokovic (Turnierdirektor) auf den Platz und war zu Tränen gerührt, als er sich an seinen Mentor erinnerte. "Auf der anderen Seite wird das Vermächtnis, das er mir hinterlassen hat, aber auch für diesen Sport, nie verblassen, niemals sterben", sagte er ATP.com.

"Solange ich Tennis spiele und solange ich lebe, werde ich seinen Namen feiern. Und heute Abend war das einer der Momente, in denen man Tribut zollen kann, und ich bin mir sicher, dass die Leute in naher Zukunft - auch in ferner Zukunft - erfahren werden, wie Niki die Welt des Tennis und des Sports beeinflusst hat. Er hat es verdient. Er war ein ganz besonderer Mann", sagte Djokovic über seinen "Tennis-Vater" Nikola Pilic.