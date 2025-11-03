Musetti und Auger-Aliassime, Endspurt in dieser Woche in Griechenland und Frankreich um das letzte ATP-Finals-Ticket

HQ

Die Tennissaison der Herren neigt sich dem Ende zu: Vom 9. bis 16. November finden die ATP Finals statt, bis auf einen haben sich alle Spieler für den Wettbewerb qualifiziert. Der letzte war Alex de Miñaur auf dem siebten Platz, und derzeit belegt Felix Auger-Aliassime, Finalist des Paris Masters, den achten und letzten Platz für das Finale. Das könnte sich aber in dieser Woche ändern, denn Lorenzo Musetti wird Neunter beim "Race to Turin", nur 160 Punkte vor dem Italiener.

Beide Tennisspieler können in dieser Woche ihr Schicksal ändern, da sie in verschiedenen ATP-250-Turnieren spielen. Musetti ist beim griechischen Turnier Hellenic Championship an zweiter Stelle gesetzt (hinter Novak Djokovic, der bereits für das Saisonfinale qualifiziert ist) und wird am morgigen Dienstag sein Debüt geben. Weitere namhafte Spieler in Athen sind Luciano Darderi, Brandon Nakashima, Alexandre Müller und Nuno Borges.

Und Auger-Aliassime ist der Topgesetzte bei den Moselle Open im französischen Metz. Er wird auch am Dienstag in einem Turnier mit Alexander Bublik, Flavio Cobolli, Corentin Moutet oder Arthur Rinderknech debütieren.

Die Rechnung ist einfach: Wenn Musetti das Turnier in Athen gewinnt, müsste Auger-Aliassime in Metz das Halbfinale erreichen, um seinen Platz zu verteidigen. Es liegt in Auger-Aliassimes Händen, aber mit Musetti im Schwanz kann er sich nicht entspannen...