Der kroatische Tennisspieler und Mentor von Djokovic, Nikola Pilić, stirbt im Alter von 86 Jahren

Nikola Pilić, kroatischer Tennisspieler und -trainer, der 1973 das Finale von Roland Garros erreichte, als Kapitän fünfmal den Davis Cup gewann und als Mentor des 24-fachen Grand-Slam-Siegers Novak Djokovic fungierte, ist im Alter von 86 Jahren in Rijeka, Kroatien, gestorben.

ATP-Vorsitzender Andrea Gaudenzi bezeichnete ihn als "wahren Pionier unseres Sports". "Seine Beiträge in vielen Funktionen haben Spieler, Fans und das Spiel selbst nachhaltig geprägt und haben eine besondere Bedeutung in der Geschichte der ATP."

Als er für Jugoslawien spielte, erreichte Pilic 1968 die Nummer 6 der Weltrangliste und gewann 9 Titel. Als Kapitän des Davis Cups führte er Deutschland zu drei Siegen in den Jahren 1988, 1989 und 1993, Kroatien 2005 und Serbien 2010.

Er gründete eine Tennisakademie in der Nähe von München, in der Spieler wie Michael Stich, Ernests Gulbis, Anastasija Sevastova und Novak Djokovic spielten, der Pilic einmal als seinen "Tennisvater" bezeichnete.

Niki Pilics Rolle beim Wimbledon-Boykott 1973

Er war auch der Auslöser des Wimbledon-Boykotts im Jahr 1973, als Pilic (im selben Jahr, in dem er das Finale der French Open erreichte) vom jugoslawischen Verband suspendiert wurde, weil er sich angeblich geweigert hatte, das Land in einem Davis-Cup-Spiel zu vertreten.

Der damalige Internationale Tennisverband hielt die Sperre aufrecht, und so durfte er nicht nach Wimbledon. 81 Tennisspieler, darunter 13 der besten 16, zogen sich aus dem Turnier zurück, was viele Qualifizierte und "Lucky Loser" zur Folge hatte.