Novak Djokovic zieht dauerhaft nach Griechenland, nachdem Serbiens Präsident ihn als "Verräter" bezeichnet hat

HQ

Novak Djokovic ist einer der besten serbischen Sportler aller Zeiten, wenn nicht sogar der beste: Er hat 24 Grand Slams gewonnen, die meisten aller Zeiten im Herreneinzel gewonnen und ist auch mit 38 Jahren noch auf hohem Niveau aktiv. In seiner Heimat wurde er jedoch vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić als "Verräter" gestrichen. Infolgedessen hat er seinen Wohnsitz nach Griechenland verlegt und seine beiden Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren sogar in einer privaten Schule in Athen angemeldet.

Djokovic hat die von Studierenden geführten Proteste gegen Korruption sehr aktiv unterstützt, die im November 2024 begannen, als bei einem Unfall an einem gerade renovierten Bahnhof in Novi Sad 16 Menschen ums Leben kamen. Gegen die Korruption in der serbischen Regierung kam es zu Protesten, die schließlich zu Straßenkämpfen und Verhaftungen führten. Einen Sieg widmete Djokovic im Januar einem Studenten, der bei einer Demonstration überfahren worden war.

Diese Woche berichten lokale Medien aus Griechenland, dass Djokovic ein "goldenes Visum" erhalten hat, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung im Austausch für eine bedeutende Investition in das Land. Nachdem er seinen Wohnsitz nach Griechenland verlegt hat, wird er auf Tennisplätzen in Athen zu sehen sein und im November am ATP-250-Turnier in Athen teilnehmen.