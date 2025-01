MultiVersus wird im Mai für immer abgeschaltet

HQ

Warner Bros. überraschte Millionen eifriger Spieler, als sie ankündigten, dass die Beta von MultiVersus im Jahr 2023 eingestellt wird, um das Spiel für seinen offiziellen Start vorzubereiten. Viele glaubten, dass dies ein Fehler war und dass das Spiel nicht zu seinem früheren Glanz zurückkehren könnte. Es dauerte nicht lange, bis wir erfuhren, dass diese Theorien richtig waren, so dass es nur eine Frage der Zeit bis zur heutigen Ankündigung war.

Player First Games bestätigt, dass MultiVersus am 30. Mai geschlossen und für immer aus den Stores entfernt wird. Diejenigen von euch, die das Spiel bis dahin gespielt haben, werden in der Lage sein, offline mit Freunden oder Bots weiterzuspielen, während alle anderen ihre Chance verloren haben.

Das bedeutet, dass Aquaman und Lola Bunny die letzten Charaktere sein werden, die dem Spiel hinzugefügt werden, wenn Saison 5 am 4. Februar beginnt.

Es wird interessant sein zu sehen, was das für die Zukunft der Entwickler bei Player First Games bedeutet, denn diese Art von Ankündigungen erfolgen selten ohne Entlassungen. Und das sechs Monate, nachdem Warner Bros. das Studio gekauft hat...