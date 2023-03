MultiVersus wird im Juni abgeschaltet

HQ

MultiVersus von Player First Games war im letzten Herbst so erfolgreich , dass man leicht vergisst, dass es sich nur um eine offene Beta handelt, aber hier ist eine große Erinnerung.

Die Entwickler haben ein Video veröffentlicht, in dem Game Director Tiny Huynh uns mitteilt, dass die offene Beta von MultiVersus am 25. Juni enden wird. Das bedeutet, dass alle Online-Modi und -Funktionen nicht mehr verfügbar sind, sodass wir nur noch in The Lab und lokalen Matches herumspielen können.

Das liegt daran, dass sich das Team darauf konzentrieren wird, die Änderungen und den letzten Schliff am Spiel vorzunehmen, die zum offiziellen Start Anfang 2024 führen. Zu diesen Änderungen gehören die Kadenz neuer Inhalte, ein neues Fortschrittssystem, Verbesserungen am Netcode und am Matchmaking und andere Dinge, über die wir kurz vor der Veröffentlichung mehr erfahren werden.

