Warner Bros. kauft das Studio MultiVersus

Wir haben gesehen, wie Warner Bros. Discovery in den letzten Jahren versucht hat, seine Gaming-Sparte zu verkaufen, und damit dem Trend gefolgt ist, eine Reihe von Entlassungen vorzunehmen und einige Projekte abzusagen, so dass Sie die Ankündigung heute Abend vielleicht nicht kommen gesehen haben.

Warner Bros. bestätigt, dass es die MultiVersus Entwickler von Player First Games übernommen hat. Uns wird nicht gesagt, wie viel WB zahlen musste oder ähnliches, aber es scheint zumindest so, als ob das riesige Unternehmen damit zufrieden ist, wie der eigentliche Start von MultiVersus bisher verlaufen ist, auch wenn es weniger beliebt zu sein scheint als in der Beta-Phase.

Hoffen wir, dass dies bedeutet, dass Harry Potter, Frodo Beutlin, Westworlds Der Mann in Schwarz und andere Charaktere, die auf vielen Wunschlisten stehen, eher früher als später MultiVersus beitreten.