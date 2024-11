Warner: MultiVersus hat stark unterdurchschnittlich abgeschnitten

HQ

In den letzten zwei Jahren lief es sicherlich nicht nach Warner Bros. Während sie mit Hogwarts Legacy und Mortal Kombat 1 erfolgreich waren, haben sie mit Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League und Harry Potter: Quidditch Champions unterdurchschnittlich abgeschnitten - und jetzt stellt sich heraus, dass MultiVersus auch schwer gefloppt ist.

IGN berichtet, dass CFO Gunnar Wiedenfels zugibt, dass das Spiel Verluste von fast 100 Millionen US-Dollar verursacht hat, und im Zusammenhang mit dem jüngsten Quartalsbericht sagte er:

"Wir haben weitere 100 Millionen US-Dollar plus Wertminderung aufgrund der unterdurchschnittlichen Veröffentlichungen, vor allemMultiVersus in diesem Quartal, vorgenommen, was die Gesamtabschreibung seit Jahresbeginn auf über 300 Millionen US-Dollar in unserem Spielegeschäft bringt, ein Schlüsselfaktor für den diesjährigen Gewinnrückgang der Studios."

In Zukunft wird sich Warners Gaming-Abteilung hauptsächlich auf vier Serien konzentrieren, nämlich Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones und DC (insbesondere Batman). Wenn man darüber nachdenkt, fühlt es sich nicht so an, als wären es die Serien, die ihr größtes Problem waren, sondern dass sie Live-Service-Titel geliefert haben, nach denen niemand gefragt hat, und das mit unzureichender Qualität.

Ihre traditionelleren Titel, die offline genossen werden können, wie Hogwarts Legacy und Mortal Kombat 1, haben sich besser geschlagen, aber es besteht die Sorge, dass Warner diese Verbindung verpassen wird und Hogwarts Legacy 2 zu einem Multiplayer-Titel machen möchte. Noch im März erklärten sie sogar, sich stärker auf Free-to-Play, Mobile Games und Live-Service konzentrieren zu wollen.