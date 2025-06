Mario Kart World: Ein Leitfaden zum Entsperren des Spiegelmodus und der Anforderungen

HQ

Während wir seit dem Tag der Veröffentlichung eine Reihe von Mario Kart World -Guides zu verschiedenen freischaltbaren Objekten sowie Tipps und Tricks veröffentlicht haben, hat uns der Leitfaden für den Spiegelmodus mitgerissen. Und das trotz unserer 25 Stunden Spielzeit und der großartigen Fortschritte, die wir in allen möglichen Modi gemacht haben. Warum?

Du wirst es weiter unten herausfinden, aber die Wahrheit ist, dass die Online-Verwirrung, gepaart mit der Verbreitung falscher oder ungenauer Informationen in den frühen Tagen des Spiels, es schwieriger gemacht hat als erwartet. Das und unsere Zerstreutheit. Aber jetzt sind wir bereit, Ihnen zu sagen, was Sie tun müssen, um den Spiegelmodus in Mario Kart World freizuschalten.

Entsperren Sie den Spiegelmodus von Mario Kart World Schritt für Schritt

Das erste, was Sie wissen sollten, ist, dass es viel einfacher oder schneller zu bekommen ist, wenn Sie bereits ein Veteran des Spiels im Einzelspielermodus sind. Wenn du viel online spielst, wird dir das wenig nützen (und andere Einzelspieler-Ziele, außer dem Freischalten von Fahrzeugen und dem Verbessern deiner Fähigkeiten).

Was Mario Kart World im Grunde genommen von dir verlangt, ist, dass du alles "gesehen" hast, was das Spiel im Einzelspielermodus zu bieten hat. Dazu gehört, dass du die beiden Hauptrennmodi durchgespielt hast, aber auch, dass du einen guten Lauf durch die offene Welt hattest.

1. Voraussetzungen für den Spiegelmodus in Mario Kart World

Sie müssen diese Anforderungen in beliebiger Reihenfolge erfüllen und dann einen letzten Schritt unternehmen, aber zuerst geben wir Ihnen eine wichtige Warnung.

Beende alle 8 Rallyes der Knockout Tour, in jeder Klasse (du musst nicht unter den ersten Vier landen).



Bestreite alle Grand Prix Cups in 150ccm, in jeder Position.



Sammle 10 Pfirsichmedaillons, schließe 10 P-Switch-Missionen ab und fahre durch 10 ? Panels im Free-Roam-Modus.



2. Warnung bei Grand-Prix-Cups in 150 ccm.

Aber wenn ich alle Anforderungen erfüllt und den letzten Schritt gemacht habe, warum wird der Spiegelmodus nicht freigeschaltet?

Hier erzählen wir Ihnen, was mit uns passiert ist. Obwohl wir dachten, wir hätten alle Anforderungen erfüllt, stellt sich heraus, dass die Art und Weise, wie das Spiel jetzt die besten Metalle anzeigt, die in jedem GP Cup erreicht wurden, ziemlich verwirrend ist, denn wenn man beispielsweise in 100 ccm im Leaf Cup Drei-Sterne-Gold verdient hat, wird diese Leistung im Cup-Auswahlbildschirm angezeigt, bevor man seine Motorgröße auswählt. Daher könnte man meinen, dass man den Pokal bereits in der 150er-Klasse beendet hat, obwohl man das in Wirklichkeit nicht getan hat.

Was Sie also tun müssen, ist, zum Titelbildschirm zu gehen > L+R >; Einzelspieler-> Grand-Prix-> Charakter und Fahrzeug auswählen > Klicke auf jeden Cup, um die abgeschlossenen Klassen zu sehen. Wenn Sie es auf das Podium geschafft haben, eine Sternebewertung haben oder einfach nur ein Häkchen neben 150cc haben, erfüllen Sie die Anforderung.

In diesem Schritt ist es im Gegensatz zu dem, was an anderer Stelle gepostet wurde, noch nicht notwendig, den Special Cup zum ersten Mal absolviert zu haben.

3. Warnung vor Sammlerstücken im Free-Roam-Modus

In Ermangelung einer Bestätigung von Nintendo und angesichts der Tatsache, dass wir gerade die obige Warnung erhalten haben, können wir Ihnen nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um 10/10/10 Sammelobjekte handelt oder ob Sie, wie andere Quellen angenommen haben, mindestens 40 Missionen oder insgesamt 100 Sammelobjekte absolvieren müssen. Warum? Denn als wir die Sache mit den Bechern korrigiert haben, hatten wir bereits mehr als 40 und mehr als 100 zusammen.

Dennoch tendieren wir eher zur 10/10/10-Anforderung und werden diesen Leitfaden mit einer spezifischen Bestätigung aktualisieren. Nichtsdestotrotz reichen natürlich 100+ Sammelobjekte und 40+ P-Schalter aus, um den Modus freizuschalten, und das können wir bereits positiv bestätigen.

4. Der letzte Schritt: Schließe den Special Cup ab

Wenn Sie es noch nicht getan haben, können Sie den Special Cup in einer beliebigen Position auf 150 ccm abschließen. Wenn du es bereits auf 150cc abgeschlossen hast, kannst du es auf einer anderen Motorgröße beenden, denn was dich hier interessiert, ist das Auslösen der Mario Kart World Abspannsequenz, nach der eine lustige Szene mit Mario und Luigi vor dem legendären Buntglasfenster von Peach's Castle erscheint, um anzukündigen, dass du den Spiegelmodus freigeschaltet hast.



HINWEIS: Wenn du ihn noch nicht hast, wird der Spezialpokal freigeschaltet, indem du alle anderen Grand-Prix-Pokale mit beliebigem Hubraum abschließt, und du kannst jetzt einen Vorgeschmack auf die Regenbogenstraße bekommen, wenn du dich nicht online verwöhnt hast!



Extra: So aktivieren Sie den Spiegelmodus im Free-Roam-Modus

Der Spiegelmodus beinhaltet, wie immer, eine umgekehrte Version der 150er-Strecken, die durch die Gewohnheit erschwert wird. Sie können es in GP, Knockout Tour oder VS Race auswählen.

Neu ist, dass man es auch in der offenen Welt aktivieren kann, und dafür war das Glasfenster in der Szene ein Hinweis: Geh hindurch und du gehst zwischen den beiden Welten hindurch...

