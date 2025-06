Mario Kart World: Eine Anleitung zum Entsperren aller Treiber

HQ

Wenn es eine Neuerung gibt, die bei Mario Kart World sofort auffällt, dann ist es neben der großen, miteinander verbundenen offenen Welt die bunte Parade von Charakteren, die du auswählen darfst, um in Rennen zu fahren. Es ist nicht mehr auf die Babys beschränkt, die auf dem Gamecube debütierten und zu festen Größen wurden, oder auf einige wenige der Bösewichte des Pilzkönigreichs. Jetzt lassen sie jeden fahren, und das beinhaltet alles, von den einfachsten Feinden bis hin zu den Extras, an die man sich nur auf der Durchreise erinnern kann.

Wir haben die Krabbe aus den 1980er Jahren aus dem ersten Mario Bros.; das Fish Bone, das, wie der Name schon sagt, ein Kratzer ist; oder Tiere, die bereits zu Memes geworden sind, wie Kuh oder Pinguin. Und es macht nichts, wenn sie keine Waffen haben, wie die Goomba. Sie können genauso gut Auto fahren.



Sie interessieren sich für: Mario Kart World Anleitung: So entsperren Sie alle Fahrzeuge



Von den 50 spielbaren Charakteren in Mario Kart World sind standardmäßig "nur" 32 freigeschaltet, was bedeutet, dass du zweieinhalb Bildschirme in der Charakterauswahl hast, und von dort aus musst du 18 Rennfahrer und eine ganze Reihe von Outfits freischalten, um die Liste zu 100% zu vervollständigen.

Werbung:

Wir haben diesen Leitfaden zusammengestellt, damit Sie alle geheimen Rennfahrer finden können. Wenn du auf der Suche nach den Kostümen bist, schau dir den Mario Kart World -Leitfaden für alle Kostüme an.

Alle 32 Mario Kart World Zeichen sind für den Anfang verfügbar

Dies sind die Rennfahrer, aus denen Sie auswählen können, wenn Sie das Spiel zum ersten Mal auf Ihrer Nintendo Switch 2 starten, in der Reihenfolge, in der sie auf dem Auswahlbildschirm angezeigt werden:



Mario

Luigi

Pfirsich

Pauline

Yoshi

Kröte

Koopa

Baby Mario

Wario

Waluigi

Zapfsäule

Baby Luigi

Kröte

Baby Daisy

Gumba

Wiggler

Baby Peach

Baby Rosalina

Dry Bones

Hammer Brother

Schüchterner Kerl

Nabbit

Piranha-Pflanze

Krebs

Monty Maulwurf

Stingby

Pinguin

Cheep Cheep

Kuh

Para-Biddybud

Gefängnis

Schneemann



Werbung:

Mario Kart World 18 geheime Charaktere und wie man sie freischaltet

Hier sind die 18 Charaktere, die du freischalten musst, während du mehr und mehr Mario Kart World spielst. Wie du bemerkst, ist jeder freigeschaltete Fahrer irgendwie thematisch mit den verschiedenen Cups verbunden. In alphabetischer Reihenfolge, da jeder in jedem Spiel seiner eigenen Reihenfolge folgt:



Birdo: Freigeschaltet durch Abschließen des Banana Cup auf einem beliebigen Hubraum.

Bowser Jr.: Freigeschaltet durch das Abschließen des Lightning Cup auf einer beliebigen Motorgröße.

Daisy: Wird freigeschaltet, indem du den Flower Cup bei beliebiger Verschiebung vervollständigst.

Delfin: Wird freigeschaltet, wenn Ihr zufällig mit Kameks Magie in ihn verwandelt werdet.

Donkey Kong: Freigeschaltet durch das Abschließen des Mushroom Cup auf einer beliebigen Stufe.

Rosalina: Freigeschaltet durch das Abschließen des Star Cup auf einer beliebigen Stufe.

Peepa: Wird freigeschaltet, wenn du zufällig mit Kameks Magie in sie verwandelt wirst.

Pianta: Wird freigeschaltet, wenn Ihr zufällig mit Kameks Magie in sie verwandelt werdet.

Lakitu: Wird freigeschaltet, wenn du den Shell Cup auf einer beliebigen Stufe abschließt.

Coin Coffer : Wird freigeschaltet, wenn du zufällig mit Kameks Magie in ihn verwandelt wirst.

Fish Bone : Wird freigeschaltet, wenn du zufällig mit Kameks Magie in ihn verwandelt wirst.

Conkdor: Wird freigeschaltet, wenn Ihr zufällig mit Kameks Magie in ihn verwandelt werdet.

Cataquack: Wird freigeschaltet, wenn Ihr zufällig mit Kameks Magie in sie verwandelt werdet.

Lade-Chuck: Wird freigeschaltet, wenn du zufällig mit Kameks Magie in ihn verwandelt wirst.

King Boo: Wird freigeschaltet, wenn du den Blattbecher auf einem beliebigen Zylinder vervollständigst.

Swoop: Wird freigeschaltet, wenn du mit Kameks Magie zufällig in sie verwandelt wirst.

Rocky Wrench: Wird freigeschaltet, wenn du zufällig mit Kameks Magie in ihn verwandelt wirst.

Spike: Wird freigeschaltet, wenn Ihr mit Kameks Magie zufällig in sie verwandelt werdet.



Was ist bisher dein "Hauptfahrzeug" in Mario Kart World und welches Fahrzeug? Hinterlassen Sie uns unten einen Kommentar.