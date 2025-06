Mario Kart World: Eine Anleitung zum Freischalten aller 40 Fahrzeuge

HQ

Als es mit Mario Kart 8 und Deluxe und ihren der Schwerkraft trotzenden, unter Wasser rollenden Fahrzeugen etwas zu futuristisch wurde, beschloss Nintendo, der Modernität ein Ende zu setzen und im neuen Mario Kart World zu einem traditionelleren Stil zurückzukehren.

Klassischer bedeutet, dass du nicht wieder kopfüber oder auf dem Meeresboden rasen wirst, aber es bedeutet nicht, dass du Möglichkeiten verpasst, da die riesige offene Welt und die neuen Sprungaktionen es dir immer noch ermöglichen, noch erstaunlichere Dinge mit dem Controller zu tun. Und die Freude am Fliegen und Gleiten bleibt, denn obwohl sie keinen Gleitschirm oder Hängegleiter mehr einsetzen können, kommen MKW-Fahrzeuge mit eingebauten Flügeln für die Luftsektionen und werden zu einer Art Luftkissenfahrzeug, um über dem Wasser zu schweben und durch die Wellen zu springen, ganz im Wave-Race-Stil.



Erfahren Sie mehr: Mario Kart World Anleitung: So schalten Sie alle spielbaren Charaktere frei



Auch um die Abwechslung muss man sich keine Sorgen machen, weder im Aussehen, noch in den traditionellen Parametern Geschwindigkeit, Beschleunigung, Gewicht und Handling. Warum? Denn Mario Kart World beinhaltet eine ganze Reihe von Fahrzeugen, die sich stark voneinander unterscheiden, und daher, gepaart mit all den spielbaren Charakteren, ein hohes Maß an Kombinatorik beibehalten, wenn es darum geht, deinen Stil festzulegen, sowohl visuell als auch in Bezug auf den Spielstil und das Fahrverhalten.

Werbung:

Konkret haben wir fünf Arten von Fahrzeugen gesehen, nämlich:



Traditionell karts . Diese sehen aus wie reale Karts oder Autos in einer verkleinerten Version.

. Diese sehen aus wie reale Karts oder Autos in einer verkleinerten Version.

Motorräder . Motorräder und Mopeds, um auf zwei Rädern etwas mehr Kurven zu sparen.

. Motorräder und Mopeds, um auf zwei Rädern etwas mehr Kurven zu sparen.

Dreiräder . Zwischen ersterem und letzterem, in der Regel mit zwei Hinterrädern.

. Zwischen ersterem und letzterem, in der Regel mit zwei Hinterrädern.

Quads . Ähnlich wie in der realen Welt sind vier Räder in der Regel großzügig für Offroad-Situationen.

. Ähnlich wie in der realen Welt sind vier Räder in der Regel großzügig für Offroad-Situationen.

Schieberegler. Sie haben in der Regel Schaufeln oder Kufen, ähnlich wie Schneepflüge.



Jetzt erklären wir Ihnen, wie Sie alle fünf dieser Fahrzeuge in Mario Kart World erhalten. Aber zuerst solltest du wissen, dass das Spiel 11 standardmäßige, freigeschaltete und 29 freischaltbare Fahrzeuge enthält.

Mario Kart World: Die 11 Fahrzeuge, die von Anfang an verfügbar sind

Dies sind die 11 Karts, Motorräder und mehr, die du auswählen kannst, um Rennen zu starten, sobald du das Spiel auf deiner brandneuen Nintendo Switch 2 startest (in Listenreihenfolge):

Werbung:



Standard Kart

Plushbuggy

Zoom Buggy

Rally Kart

Baby Blooper

Chargin' Truck

Standard Bike

Cute Scoot

Funky Dorrie

Rally Bike

Mach Rocket



Mario Kart World: So bekommst du alle 29 Secret Cars

Was die fast 30 freischaltbaren Fahrzeuge betrifft, so werden wir diese Liste aktualisieren, sobald wir sie erhalten, also schaut euch diesen Guide an und ladet ihn neu. Wir können jetzt bestätigen, dass alle neuen Karts und Motorräder durch das Sammeln von Spielmünzen erhalten werden können, wie es im vorherigen Titel der Fall war. Egal, um welchen Modus es sich handelt, ob online oder lokal (oder durch das Sammeln einer Handvoll Münzen im Free-Roam-Modus), sammle einfach so viele Münzen wie möglich!

Insgesamt musst du 3000 Münzen im Spiel sammeln, um alle Fahrzeuge zu bekommen. Wenn Sie nachrechnen, sind es hundert auf einmal, mit Ausnahme der letzten Freischaltung von allen. Das ist eine viel schnellere Summe als in Mario Kart 8 Deluxe. Tatsächlich könnt ihr die komplette Garage innerhalb von 3-4 Tagen nach dem Start des Spiels fertigstellen, so wie wir es getan haben.

Wie wir festgestellt haben, ändert sich die Reihenfolge, in der die Karts freigeschaltet werden, von Spiel zu Spiel aufgrund eines bestimmten Zufallsfaktors, und obwohl wir verstehen, dass einige der späteren Fahrzeuge die wertvollsten sind, kann man sie nach dem Zufallsprinzip früher freischalten. In unserem Fall war dies der Fall:



Blastronaut III: Wird freigeschaltet, wenn du bis zu 100 Münzen hinzufügst.

Biddybuggy: Wird freigeschaltet, wenn du 200 Münzen verdienst.

Pipe Frame: Wird freigeschaltet, wenn du 300 Münzen verdienst.

Tiny Titan (Quad): Wird freigeschaltet, wenn du 400 Münzen verdienst.

Billdozer: Wird freigeschaltet, wenn du 500 Münzen verdienst.

R.O.B. H.O.G. (Motorrad): Wird freigeschaltet, wenn du insgesamt 600 Münzen erhältst.

Li'l Dumpy (Quad): Wird freigeschaltet, wenn du 700 Münzen erreichst.

Cloud 9: Wird freigeschaltet, wenn du 800 Münzen erreichst.

Hot Rod: Wird freigeschaltet, wenn du 900 Münzen erreichst.

Mecha Trike: Wird freigeschaltet, wenn du 1000 Münzen erreichst.

Roadster Royale: Wird freigeschaltet, wenn du 1100 Münzen verdienst.

Tune Thumper (Motorrad): Wird freigeschaltet, wenn du 1200 Münzen erreichst.

Dolphin Dasher (Motorrad): Wird freigeschaltet, wenn du 1300 Münzen erreichst.

Loco Moto: Wird freigeschaltet, wenn du 1400 Münzen erreichst.

W-Twin Chopper (Motorrad): Wird freigeschaltet, wenn du 1500 Münzen erreichst.

Stellar Sled: Wird freigeschaltet, wenn du 1600 Münzen erreichst.

Ribbit Revster: Wird freigeschaltet, wenn du 1700 Münzen erreichst.

Hyper Pipe: Wird freigeschaltet, wenn du 1800 Münzen erreichst.

Lobster Roller (Dreirad): Wird freigeschaltet, wenn du 1900 Münzen erreichst.

B Dasher: Wird freigeschaltet, wenn du 2000 Münzen erreichst.

Fin Twin (Motorrad): Wird freigeschaltet, wenn du 2100 Münzen erreichst.

Rallygator: Wird freigeschaltet, wenn du 2200 Münzen erreichst.

Bumble V: Wird freigeschaltet, wenn du 2300 Münzen erreichst.

Big Horn: Wird freigeschaltet, wenn du 2400 Münzen erreichst.

Junkyard Hog (Dreirad): Wird freigeschaltet, wenn du 2500 Münzen erreichst.

Dread Sled (Schneemobil): Wird freigeschaltet, wenn du 2600 Münzen erreichst.

Reel Racer: Wird freigeschaltet, wenn du 2700 Münzen erreichst.

Carpet Flyer: Wird freigeschaltet, wenn du 2800 Münzen erreichst.

Bowser Bruiser (Quad): Wird freigeschaltet, wenn du 3000 Münzen erreichst.



Wir haben sie alle! Schauen Sie sich das Familienfoto der gesamten Mario Kart World Garage an:

Welches Kart kannst du bisher in Mario Kart World am schwierigsten freischalten? Wenn uns eine fehlt, können Sie uns gerne mitteilen, wie Sie sie bekommen können!