Marc Márquez wird den Rest der MotoGP-Saison verpassen, um sich auf die Heilung von seinem Sturz zu konzentrieren

Marc Márquez (Ducati Corse) wird nach seinem Sturz beim Großen Preis von Indonesien Anfang des Monats in dieser Saison nicht zurückkehren und sich stattdessen auf seine Genesung für die nächste Saison konzentrieren. Die Entscheidung wird die Fans sicherlich enttäuschen, die zumindest erwartet hatten, ihn beim Saisonfinale in Valencia zu sehen und seinen Weltmeistertitel zu feiern. Márquez gewann vor seinem Sturz die Meisterschaft 2025, den Grand Prix, dank eines großen Punktevorsprungs auf Álex Márquez (seinem Bruder und aktuellen Vizemeister).

Zunächst wurde dem Spanier gesagt, er solle sich ausruhen, damit seine Schulter abkrampft, aber das klappte nicht und er wurde operiert. Der Sturz wurde von Marco Bezzechhi verursacht, der den Fehler einräumte.

Das medizinische Team, das seine Genesung überwacht, bestätigte, dass die klinische Entwicklung der Coracoid-Fraktur und der Bänderverletzung positiv ist und normal verläuft, aber er wird vier Wochen lang mit dem Arm vollständig immobilisiert sein müssen, so dass er in diesem Jahr nicht in der Lage sein wird, an Wettkämpfen teilzunehmen.

"Wenn wir die gesamte Situation analysieren, glauben wir, dass es am angemessensten, cleversten und konsequentesten ist, den biologischen Zeitpunkt der Verletzung zu respektieren, auch wenn das bedeutet, dass ich in dieser Saison nicht mehr Rennen fahren oder an den Tests teilnehmen kann", sagte Márquez.

"Wir wissen, dass ein schwieriger Winter auf uns wartet, mit viel Arbeit, um meine Muskeln zu 100 % zu erholen und für 2026 bereit zu sein. Das darf das große Ziel, das wir in diesem Jahr erreicht haben, nicht überschatten oder vergessen lassen: wieder Weltmeister zu werden, und das werden wir bald alle gemeinsam feiern. Vielen Dank an alle Fans für die freundlichen Nachrichten, an Ducati und alle Sponsoren für ihre Unterstützung und ihr Verständnis."

