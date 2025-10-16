Marco Bezzecchi gibt Schuld am Sturz mit Marc Márquez zu und beschreibt die Schmerzen des Sturzes

HQ

Marco Bezzecchi hat zugegeben, dass der Sturz mit Marc Márquez beim Großen Preis von Indonesien seine Schuld war. Márquez, der am Wochenende zuvor zum MotoGP-Champion gekrönt worden war, erlitt eine Schulterfraktur und wurde diese Woche operiert. Bezzecchi verletzte sich nicht, hat aber nach eigenen Angaben immer noch starke Schmerzen.

"Ich wollte kein Überholmanöver versuchen. Ich habe aufgeholt, weil ich in der Kurve enger war, aber ich hatte nicht erwartet, dass er am Ende so stark bremsen würde. Es war mein Fehler, ich war hinter ihm. Fehlurteil. Fehler. Ich war ein bisschen zu schnell", erklärte Bezzecchi in der Pressekonferenz vor dem Australien GP an diesem Wochenende.

"Also habe ich versucht zu bremsen, das Motorrad hochzuheben, um stärker zu bremsen, und zum Glück habe ich das Heck seines Motorrads nur ein wenig getroffen, so dass es nur gerutscht ist." Der Aprilia-Pilot erhielt eine doppelte Long-Lap-Strafe, da die Stewards feststellten, dass er "unverantwortlich" gefahren war und andere Fahrer in Gefahr gebracht hatte, und das Team keine Berufung einlegte.

In Statements, die von Motorsport übernommen wurden, sagt der Italiener, dass er unverletzt ist, aber dass er nach dem Sturz nicht atmen konnte. "Ich blieb da und versuchte auf den Moment zu warten, in dem der Atem zurückkam. Ich weiß nicht, ob du dir jemals die Rippen oder den Rücken gestoßen hast, du kannst verstehen, wie das Gefühl war. Multipliziert mit Tausenden.". Er sagt, er habe immer noch Rückenschmerzen.

Der Schaden, speziell für Marc Márquez, wurde durch den Kiesbett auf der Strecke verschlimmert, erklärte Bruder Álex Márquez.