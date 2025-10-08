Carlos Sainz betrachtet Marc Márquez als den Ayrton Senna der MotoGP: "Wenn wir in der Gegenwart leben, merken wir es nicht"

HQ

Carlos Sainz Jr., der Formel-1-Pilot von Williams, gab dem Radiosender COPE ein langes Interview (via Mundo Deportivo), in dem er über viele Dinge sprach, einschließlich seiner persönlichen Vorlieben in anderen Sportarten. Er sagte, dass er gerne Radsport schaut (er betrachtet Tadej Pogacar als einen seiner besten Freunde, da sie beide in Monaco leben), Golf und MotoGP, wo er Marc Márquez lobte... sogar so weit, dass man ihn mit einer Legende wie Ayrton Senna vergleicht, der von vielen als der talentierteste Formel-1-Fahrer aller Zeiten angesehen wird.

Márquez hat kürzlich seine siebte MotoGP-Weltmeisterschaft gewonnen (die neunte Weltmeisterschaft insgesamt, wenn man die anderen Kategorien mitzählt). Zahlen, die ihn auf das gleiche Niveau wie Valentino Rossi bringen (der ebenfalls sechs MotoGP-Meisterschaften und neun Titel insgesamt gewann), aber weit entfernt von Giacomo Agostini, der in den 1960er und 1970er Jahren 15 Weltmeisterschaften gewann, acht davon in der 500er-Klasse.

Aber für Sainz verdient Márquez mehr Lob und bezieht sich darauf, wie er viele Verletzungen überwunden hat, die seine Karriere nach 2019 fast beendet hätten.

"Ich habe ihm bereits gratuliert, denn er hatte ein fantastisches Jahr und die Anerkennung, die er für das Comeback verdient, das er in seiner Karriere geschafft hat... Márquez ist der Ayrton Senna der MotoGP", sagte Sainz im Radiointerview. "Die Sache ist die, dass wir jetzt, da wir alles in der Gegenwart leben, es nicht merken. An dem Tag, an dem er in den Ruhestand geht und Jahre vergehen, wird ihn jeder als dasjenige in Erinnerung behalten, das Senna in der Formel 1 am nächsten kommt."

Carlos Sainz spricht über die Entwicklung von Williams

In Bezug auf seine persönlichen Ziele feierte Sainz, dass Williams in der Konstrukteurswertung in der Formel 1 vom neunten auf den fünften Platz vorgerückt ist, und das Podium, das er in dieser Saison in Baku erreicht hat, ist das bedeutendste seiner Karriere, denn es war das Team, das ihm im schwierigsten Moment seiner Karriere am meisten vertraut hat. als er von Ferrari gefeuert wurde, um Platz für Lewis Hamilton zu machen.

"Der Schritt vom fünften Team in den Wettbewerb mit den großen Jungs ist der schwierigste, aber auch der motivierendste. Teil des Wiederaufbaus von Williams zu sein, wäre unglaublich." "Wenn ich ein Rennen mit Williams gewinne, wird es nur wenige Gefühle geben, die das übertreffen können", fügte Carlos Sainz hinzu.