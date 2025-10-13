Marc Márquez wird operiert, nachdem er eine Schulterverletzung mit unzureichenden Anzeichen einer Stabilisierung zeigte

HQ

MotoGP-Champion Marc Márquez stürzte und verletzte sich beim ersten Grand Prix, nachdem er sich seinen siebten MotoGP-Weltmeistertitel (der erste seit 2019, nach einer Reihe von Verletzungen, die seine Karriere Anfang der 2020er Jahre fast beendet hatten) und den neunten Weltmeistertitel insgesamt gesichert hatte. Nach einem Zusammenstoß mit Marco Bezzecchi erlitt er eine Schulterverletzung, und die Ärzte entschieden sich zunächst gegen eine Operation, in der Hoffnung, dass die Operation von selbst heilen würde, da seine Schulter beschädigt war.

Sein Team Ducati Lenovo gab jedoch am Montag bekannt, dass der 32-jährige Fahrer keine ausreichenden Anzeichen einer Stabilisierung zeige und sich in Madrid erfolgreich einer Operation unterziehen habe. "Angesichts des Risikos einer Restinstabilität wurde beschlossen, mit der chirurgischen Stabilisierung fortzufahren und die Schultereckbänder zu reparieren."

Sie nannten kein neues voraussichtliches Genesungsdatum, aber sie gehen immer noch davon aus, dass Márquez für das Saisonfinale in Valencia am 14. und 16. November zur Verfügung stehen wird, wo er seinen Titel mit den lokalen Zuschauern feiern kann.

An diesem Wochenende kehrt der Wettbewerb nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen in Australien (19. Oktober) und Malaysia (26. Oktober) zurück.