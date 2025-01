Manchester City hat über 150 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben, muss sich aber für die Champions League entscheiden

HQ

Manchester City hat in diesem Winter eine Einkaufstour auf dem Transfermarkt unternommen und (bisher) drei neue Spieler verpflichtet, in der Hoffnung, die schlechte Leistung des allmächtigen Teams in dieser Saison umzukehren, die in der Premier League nicht gut aussieht und in derChampions League irreparabel sein könnte.

Diese Woche gab der Klub die Verpflichtung des ägyptischen Stürmers Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt, des brasilianischen Verteidigers Vitor Reis von Palmeiras und des Innenverteidigers Abdukodir Khusanov von Lens bekannt, dem ersten usbekischen Spieler in der Premier League. Alle drei fügen 123 Millionen Pfund oder 150 Millionen Euro hinzu.

Auf der anderen Seite ist der Wechsel von Kyle Walker zum AC Mailand jetzt fast schon eine Selbstverständlichkeit, aber es wird eine Leihe sein.

Darüber hinaus wurde der Verein beschuldigt, den jungen Mittelfeldspieler Juma Bah von Real Valladolid "gestohlen" zu haben, und verhandelt mit Juventus-Außenverteidiger Andrea Cambiaso.

Und parallel dazu erhielt Erling Haaland einen nahezu lebenslangen Vertrag bis 2034.

Manchester City hat im Winter drei, möglicherweise fünf Neuzugänge verpflichtet, nachdem sich der Klub im Sommer geweigert hatte, neue Spieler zu verpflichten, und auf Guardiola vertraute, eine Aufgabe, die sich am Ende als unmöglich erwies. Das wirft eine Frage auf: Die UEFA erlaubt nur die Registrierung von drei neuen Spielern nach dem Wintermarkt für den Rest der Champions League, was bedeutet, dass Guardiola auswählen muss.