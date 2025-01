HQ

Erling Haaland ist einer der gefragtesten Spieler in der Welt des Sports. Der norwegische Riese (6 Fuß 4 Zoll) wechselte 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City und erzielte in seinem ersten Jahr 52 Tore in allen Wettbewerben, einen Rekord von 36 Ligatoren, und verhalf zum Gewinn eines Triples: Premier League, FA Cup und Champions League.

Natürlich stand Haaland, dessen Vertrag 2027 auslaufen sollte, bei vielen Klubs auf der Wunschliste. Aber es steht fest, dass Haaland sehr, sehr lange in Manchester spielen wird.

Der 24 Jahre alte Spieler hat bei Manchester City eine ungewöhnlich lange Vertragsverlängerung um zehn Jahre (oder neuneinhalb) unterschrieben. Er wird bis zum Sommer 2034 im Verein bleiben, wie der Verein gerade bekannt gab. Im Sommer 2034 wird er 34 Jahre alt.

Erling Haaland wird bis 2034 bei Manchester City spielen

"Ich bin sehr glücklich, meinen neuen Vertrag unterschrieben zu haben und mich darauf freuen zu können, noch mehr Zeit bei diesem großartigen Verein zu verbringen. Manchester City ist ein besonderer Verein, voller fantastischer Menschen mit großartigen Fans, und es ist die Art von Umfeld, die hilft, das Beste aus jedem herauszuholen", sagte Haaland und dankte auch Pep Guardiola, seinem Trainerstab und seinen Teamkollegen.

"Ich möchte mich weiterentwickeln, weiter arbeiten, um besser zu werden, und mein Bestes geben, um uns zu mehr Erfolg zu verhelfen", fügte er hinzu.

Fußballdirektor Txiki Begiristain sagte, dass "er einer der besten Stürmer im Weltfußball ist, aber Erling ist noch sehr jung und wird sich unter Pep und seinem Trainerteam nur weiter verbessern" und lobte seine Liebe zu diesem Verein.

Die uneingestandenen feuchten Träume vieler Fußballfans, die darauf hofften, den Stürmer im Trikot ihres Vereins zu sehen, sind zur Erleichterung der Bürger zerbrochen, und Haaland wird für das nächste Jahrzehnt bei Manchester City bleiben.