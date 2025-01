Eintracht Frankfurts Stürmer Omar Marmoush soll zu Manchester City wechseln, sagen Quellen

HQ

Manchester City hat mit den letzten beiden Spielen, 2:0 und 4:1-Siegen, den bitteren Beigeschmack im Mund genommen, aber eines scheint klar: Der Kader braucht eine Erneuerung. Und auch wenn der Kampf um einen weiteren Premier-League-Titel in Pep Guardiolas Kopf so gut wie verschwunden ist, äußerte er den Wunsch, Neuzugänge zu tätigen, um die Mannschaft auf dem Wintertransfermarkt zu verstärken. Einer der Bereiche, in denen mehr Verstärkung benötigt wird, ist die Offensive, nachdem Julián Álvarez im vergangenen Jahr für 90 Millionen Euro zu Atético de Madrid gewechselt ist.

Laut Daily Mail hat Manchester City ein Auge auf Omar Marmoush geworfen, Stürmer bei Eintracht Frankfurt und Nationalspieler bei Ägypten. Man City und Frankfurt sollen in Gesprächen sein, wobei der englische Klub bereit ist, rund 50 Millionen Pfund für den 25-Jährigen zu zahlen.

Anscheinend waren auch Liverpool und Arsenal interessiert, aber Manchester City ist der einzige Verein, der nach vorne gedrängt hat. Die Quellen von Simon Jones in der Daily Mail sagen, dass eine Einigung in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden sollte, wenn die Gespräche voranschreiten, aber bis dahin werden alle Parteien die Gerüchte dementieren. Er würde sofort einsteigen, in der Hoffnung, die katastrophale erste Saisonhälfte zu reparieren, die derzeit Sechster in der Premier League ist.