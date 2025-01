HQ

Kyle Walker, einer der angesehensten Spieler Englands und Kapitän von Manchester City, wo er seit 2017 spielt, hat die Fans schockiert, nachdem er bestätigt hatte, dass er beabsichtigt, Man City während des aktuellen Wintertransfermarktes in diesem Monat Januar zu verlassen, wahrscheinlich nach Italien, zum AC Mailand oder zu Inter, obwohl auch Saudi-Arabien Interesse zeigte. Am Wochenende kursierten Gerüchte, und Pep Guardiola selbst bestätigte seinen Wunsch, den Verein zu verlassen.

Der Rechtsverteidiger stieg 2023 zum Kapitän auf und wurde damit nach Kevin de Bruyne der erste Kapitän, obwohl dieser seltener zum Einsatz kommt. Im September 2024 unterschrieb Walker eine zweijährige Vertragsverlängerung bis Juni 2026, aber es scheint immer wahrscheinlicher, dass er als sechsmonatige Leihe und möglicherweise als dauerhafter Vertrag in die Serie A wechseln wird. Es wurde berichtet, dass Manchester City als Geste des guten Willens für den langjährigen City-Spieler keine Ablösesumme verlangen wird und damit den Weg für ihn frei macht, den Verein zu verlassen, wenn er das wünscht.

Und anscheinend ist er das auch: Die Daily Mail hat heute berichtet, dass Walker bereits eine Abschiedsparty plant.

Kyle Walker könnte Manchester City in einer der schlechtesten Serien seit langem verlassen, in einem Moment, in dem das Team Verstärkung braucht. Glücklicherweise scheint es, dass Citys Pläne, Stürmer Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt zu verpflichten, in die Tat umgesetzt werden.