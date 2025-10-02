Luis Enrique dankt Barcelona für die aufmerksame Geste gegenüber der Xana-Stiftung

HQ

Luis Enrique hat in der Champions League gegen den FC Barcelona einen wertvollen 2:1-Sieg in der letzten Minute errungen und ist damit unter die ersten Drei der Champions-League-Tabelle vorgerückt. Der Trainer von Paris Saint-Germain, ein ehemaliger Barça-Spieler und -Trainer (gewann 2015 mit Barcelona die Champions League), wurde herzlich in Barcelona willkommen geheißen, und das erste, was er in der Pressekonferenz tat, war, dem katalanischen Klub für eine Geste gegenüber seiner Stiftung zu danken.

"Ich möchte dem FC Barcelona für die aufmerksame Geste danken, die er gemacht hat, indem er seine Trikots gespendet hat, um sie zu versteigern, und Spenden für die Xana-Stiftung gesammelt hat", sagte Luis Enrique in den ersten Augenblicken seiner Pressekonferenz nach dem Sieg. "Das ist eine sehr schöne Geste des Präsidenten und des gesamten Vereins."

Der FC Barcelona teilte mit, dass die Trikots, die seine Spieler während des Spiels am Mittwoch trugen, versteigert würden. Der gesamte Erlös ging an das Blaugrana Wristbands Programm, das später eine Spende an die Organisation leistete, die Luis Enrique zum Gedenken an seine Tochter gegründet hatte. PSG wird auch seine Trikots mit dem Logo der Stiftung versteigern.

Benannt nach seiner Tochter, die im Alter von 9 Jahren verstarb, arbeitet die Xana Foundation daran, Kindern und Jugendlichen zu helfen, die an schweren Krankheiten leiden, von emotionaler und psychologischer Unterstützung bis hin zu finanzieller und logistischer Hilfe für sie und ihre Familien und Angehörigen.