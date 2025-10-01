Wer führt die Champions League an? Tabelle der Ligaphase nach dem 2. Spieltag

HQ

Der zweite Spieltag der Champions League ist zu Ende. Nur zwei der acht Spiele in der Ligaphase, die bis Januar 2026 läuft, wurden gespielt. Es ist noch sehr früh, um ein Fazit zu ziehen, aber wir sehen allmählich, dass sich einige Mannschaften in den oberen Teilen der Tabelle festigen, mit einer hohen Torausbeute, während andere bereits in der Ausscheidungszone ertrinken.

Champions-League-Tabelle (Stand 1. Oktober 2025)



Bayern: 6 Punkte (GD: 6)

Real Madrid: 6 Punkte (GD: 6)

PSG: 6 Punkte (GD: 5)

Inter: 6 Punkte (GD: 5)

Arsenal: 6 Punkte (GD: 4)

Qarabag FK: 6 Punkte (GD: 6)

Dortmund: 4 Punkte (GD: 3)

Manchester City: 4 Punkte (GD: 2)

Tottenham: 4 Punkte (GD: 1)

Atlético Madrid: 3 Punkte (GD: 3)

Newcastle: 3 Punkte (GD: 3)

Marseille: 3 Punkte (GD: 3)

Club Brügge: 3 Punkte (GD: 2)

Sport: 3 Punkte (GD: 2)

Eintracht Frankfurt: 3 Punkte (GD: 0)

Barcelona: 3 Punkte (GD: 0)

Liverpool: 3 Punkte (GD: 0)

Chelsea: 3 Punkte (GD: -1)

Napoli: 3 Punkte (GD: -1)

Union Saint-Gilloise: 3 Punkte (GD:.2)

Galatasaray: 3 Punkte (GD: -3)

Atalanta: 3 Punkte (GD: -3)

Juventus: 2 Punkte (GD: 0)

Bodo/Glimt: 2 Punkte (GD: 0)

Leverkusen: 2 Punkte (GD: 0)

Villarreal: 1 Punkt (GD: -1)

PSV: 1 Punkt (GD: -2)

Coppenhagen: 1 Punkt (GD: -2)

Olympiacos: 1 Punkt (GD: -2)

Monaco: 1 Punkt (GD: -3)

Slavia Praha: 1 Punkt (GD: -3)

Pafos: 1 Punkt (GD: -4)

Benfica: 0 Punkte (GD: -2)

Athletic Club: 0 Punkte (GD: -5)

Ajax: 0 Punkte (GD: -6)

Kairat: 0 Punkte (GD: -8)



Der nächste Spieltag findet am 21. und 22. Oktober statt, mit Highlights wie Leverkusen gegen PSG, Arsenal gegen Atleti, Chelsea gegen Ajax oder Real Madrid gegen Juventus.