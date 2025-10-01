Barça unterliegt PSG bei erster Saisonniederlage: 1:2 in der Champions League

HQ

Eines der am meisten erwarteten Spiele der gesamten Champions League - Liga-Phase war das Duell zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain, das Spiel, das viele im letzten Jahr als Finale vorausgesagt hatten. Und Luis Enrique, eine Barça-Legende, die dafür verehrt wird, dass sie Barcelonas letzten Champions-League-Titel im Jahr 2015 geholt hat, war der Autor der ersten Niederlage der Saison.

Obwohl Barcelona zu Hause spielte, hatte es selten die Kontrolle über das Spiel und verlor gegen die Gäste in fast allen Kategorien: 15 Schüsse von PSG gegen 12 von Barça, 7 Schüsse auf das Tor gegen 3 und 54 % Ballbesitz der französischen Mannschaft. Barcelona dominierte nur die ersten dreißig Minuten, aber die zweite Halbzeit gehörte Luis Enrique, eine Abfolge von Angriffen nach der anderen, die schließlich mit dem Tor von Gonçalo Ramos in der 90. Minute endeten, der nur knapp einem Abseits entging.

An einem Spieltag, an dem andere Sieger wie Manchester City und Monaco mit einem 2:2-Unentschieden oder Sporting Lissabon mit 1:2 gegen Napoli stolperten, haben nur sechs Mannschaften alle ersten sechs Punkte der Ligaphase gewonnen. PSG belegt mit einer Tordifferenz von +5 den dritten Platz und Barcelona liegt mit 0 GD auf Platz 16.