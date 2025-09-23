Die nach seiner verstorbenen Tochter benannte Xana-Stiftung von Luis Enrique gewinnt den Sócrates-Preis für humanitäre Arbeit

HQ

Luis Enrique hat bei der Verleihung des Ballon d'Or gleich zwei Preise gewonnen. Er gewann den Johan-Cruyff-Preis für den besten Trainer, nachdem er Paris Saint-Germain zum ersten Champions-League-Titel geführt hatte, aber die bedeutendste Auszeichnung war der Sócrates Award, die humanitäre Auszeichnung, die France Football in Zusammenarbeit mit Peace and Sport vergibt. In diesem Jahr würdigten sie die Arbeit der Xana-Stiftung, die von Luis Enrique selbst gegründet wurde und den Namen seiner verstorbenen Tochter Xana trägt, die 2019 im Alter von 9 Jahren starb.

Die Stiftung Xana leistet Unterstützung (emotional, physisch, finanziell und organisatorisch) für Kinder und Jugendliche mit onkologischen Erkrankungen und anderen schweren Krankheiten sowie für ihre Familien.

Sira Martínez, die Tochter von Luis Enrique, nahm die Auszeichnung in Abwesenheit seines Vaters im zeitgleich stattfindenden Spiel Marseille - PSG entgegen und wurde verschoben. "In meiner Familie glauben wir, dass Xana spirituell bei uns ist. Wir glauben auch, dass sie nur für kurze Zeit auf diese Welt kam, weil sie Größeres zu tun hatte, als hier zu leben, deshalb haben wir die Stiftung zu ihren Ehren gegründet. Ich bin überzeugt, dass sie sehr stolz auf uns ist und darauf, wie wir Menschen helfen, schwierige Situationen zu durchleben."