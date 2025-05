Luis de la Fuente gibt spanischen Kader für das Final Four der Nations League bekannt

HQ

Da der Klubfußball kurz vor dem Ende des Jahres steht (nur das Finale der UEFA Conference League am Mittwoch und das Champions-League-Finale sind noch übrig), kehrt der internationale Fußball mit der Nations League und den WM-Qualifikationsspielen zurück. Während alle Nationen um den Einzug in die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kämpfen werden, gibt es wie England vier Länder, die in zwei Wochen eine Trophäe in die Höhe stemmen könnten: Spanien, Frankreich, Deutschland und Portugal, Halbfinalisten der Nations League 2025.

Luis de la Fuente, der zuletzt sowohl die UEFA Nations League als auch den UEFA Euro Cup im vergangenen Jahr gewonnen hat, hat heute den Kader für die Spiele in Deutschland bekannt gegeben. Spanien wird Frankreich am 5. Juni (dem Switch 2-Tag, hehe) platzieren, und das Finale findet am 8. Juni statt.

Der Kader lässt Ballon d'Or Rodri aus, der letzte Woche mit Manchester City auf den Platz zurückkehrte, nachdem er 8 Monate verletzungsbedingt pausiert hatte, weshalb der Trainer beschlossen hat, ihn außen vor zu lassen. Isco Alarcón, bekannter Mittelfeldspieler von Betis, kehrt in die Nationalmannschaft zurück. Raúl Asencio wurde nicht berücksichtigt, und Dean Huijsen ist der einzige Spieler von Real Madrid, der in die Nationalmannschaft aufgenommen wurde.

Torhüter:



Unai Simón



David Raya



Álex Remiro



Verteidiger:



Pedro Porro



Óscar Mingueza



Robin Le Normand



Pau Cubarsí



Dani Vivian



Dekan Huijsen



Alejandro Grimaldo



Marc Cucurella



Mittelfeldspieler:



Martín Zubimendi



Mikel Merino



Pedri González



Pablo Páez 'Gavi'



Fermín López



Isco Alarcón



Álex Baena



Fabián Ruiz



Vorwärts:



Lamine Yamal



Nico Williams



Yéremy Pino



Dani Olmo



Samu Omorodion



Mikel Oyarzabal



Álvaro Morata